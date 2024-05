«Nessun rimpianto, rifarei tutto» 

A tre settimane dalle elezioni per il rinnovo del Consiglio comunale, si discute molto a Bosa sul modo in cui archiviare gli ultimi 5 anni di Piero Casula sindaco.

Lo strappo politico

Il dato più rilevante è il cambiamento della maggioranza che governa attualmente la città. Cinque anni vinse la lista “Un’altra Bosa”, ma durante gli anni ci fu l’ingresso in Giunta del Partito sardo d’azione, al quale aveva aderito nel frattempo il consigliere regionale e ora candidato sindaco Alfonso Marras. Cosa che non piacque al vicesindaco Alessandro Campus tanto che presentò le dimissioni insieme all’assessora Piera Addis. «Ero contrario – spiega Campus - all'ingresso in maggioranza di partiti che avevano perso le elezioni contro la nostra lista, per poi ricevere un assessorato tecnico. Un’operazione mai vista». L’avvocato bosano ora cerca la rivincita guidando la lista “Bosa cambia Bosa”. Oltre a Campus e Addis si dimise anche l’assessora Carmen Mariani e tutti lasciarono il Consiglio. In quella fase dopo aver perso anche la consigliera Anna Maria Carlini, il sindaco Casula ha portato in maggioranza i sardisti grazie al passaggio di Daniela Brundu, eletta nella lista di Rosalia Acca. Da qui la nomina nell’esecutivo di Silvano Cadoni, poi sostituito da Guglielmo Macchiavello. Casula ha sempre difeso le sue scelte: «La nostra lista si è presentata alle elezioni dichiarandosi di centrodestra e vicina alla coalizione al governo in Sardegna».

L’eredità

Il sindaco non ha dubbi: «Tornando indietro, non c’è una cosa che non rifarei. Abbiamo chiuso cause ultratrentennali, come gli interventi per la messa in sicurezza della città, il collaudo della diga, i banchinamenti, il dragaggio, la gestione degli ormeggi. Stiamo adeguando gli strumenti urbanistici che consentiranno alla città di pensare al proprio sviluppo. Tanti i finanziamenti ottenuti con opere in parte già realizzate o in fase di esecuzione e progettazione».

