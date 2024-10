Nessun rimedio per la cura del verde 

«Esiste un problema, è innegabile: non si possono guidare dieci auto con otto autisti». L’assessora all’Ambiente, Maria Bonaria Zedda, utilizza una metafora per descrivere la situazione della Oristano servizi, società in house del Comune che tra le principali mansioni ha la cura del verde pubblico in città e nelle frazioni.

Il personale non è sufficiente (e forse non ha tutte le competenze) per garantire il rispetto del capitolato d’appalto e così l’affidamento esterno di servizi da straordinario diventa purtroppo ordinario.

Ancora spese extra

L’ultima determina firmata dal dirigente del settore Sviluppo del territorio, Sara Angius, destina 50mila euro all’impresa Sardinia works di Serrenti per la potatura delle alberature di Oristano, Massama, Nuraxinieduu, Silì, Donigala e Torregrande (compresa però anche la rimozione di alberi morti, coe ad esempio le palme già tagliate mesi fa). Risorse che, ovviamente, vengono scalate dal contratto con la multiservizi amministrata da Ludovica Pau.

«Ci è stato chiesto di potare 300 piante nell’arco di due mesi. Con il personale a disposizione, una ventina di lavoratori impiegati nel verde, non sarebbe stato possibile, siamo anche impegnati nell’abbattimento di un centinaio di alberi», spiega la stessa Pau. Ma non è un caso isolato.

Già a settembre l’Amministrazione civica aveva affidato ad un’altra impresa privata la potatura di sette ficus tra piazza Roma e piazza Manno. In piazza Ungheria, invece, a dare un tocco di verde alle aiuole ormai deserte sono stati gli operai dei canteri LavoRas: costo 25mila euro, anche questo disimpegnato dal capitolo destinato alla società in house.

«Stiamo cercando in ogni modo di alleggerire il carico di lavoro della Oristano servizi che, è evidente, non ha un numero di lavoratori sufficiente ad adempiere pienamente alle sue mansioni», precisa Maria Bonaria Zedda.

Bilancio in rosso?

Difficile che la chiusura del bilancio sia in attivo per la partecipata che dal Comune incassa annualmente, per la sola gestione del personale, un milione 400mila euro. Mentre la manutenzione del verde ha un costo annuo che supera 800mila euro, ai quali vanno sommati i 150mila messi a correre dalla Giunta per “lavori straordinari”.

«Siamo in attesa di alcuni dati dagli uffici - fa sapere l’amministratrice, Ludovica Pau - dovrebbe arrivare entro la fine della prossima settimana, poi procederemo con l’approvazione del bilancio». Il ritardo, ovviamente, si ripercuote anche sull’attività amministrativa dell’Ente che senza i documenti contabili delle partecipate non può dare il via libera al bilancio consolidato (e di conseguenza alle assunzioni).

Il mistero

Del piano industriale, sulla cui urgenza si era espresso anche in Consiglio l’assessore al Bilancio, Luca Faedda, ancora nessuna traccia.

«È fondamentale - ribadisce l’esponente della Giunta - la società in house deve delineare un quadro che guardi almeno ai prossimi cinque anni, indicando la forza lavoro in essere e i pensionamenti previsti. Poi occorre dimensionare il capitolato d’appalto alle reali esigenze della città. Così ormai abbiamo capito che non funziona e non può andare oltre».

Una situazione che genera degrado in tutta la città ormai da anni e che finalmente merita di essere affrontata e risolta nel più breve tempo possibile.

