«Nessun pregiudizio, soltanto fatti: con lui esplose il debito pubblico e fu strangolata l’economia mista» 

«Una premessa: questa storia che i comunisti fossero antisocialisti non sta né in cielo né in terra. Non solo perché avevamo una lunga storia di governo insieme in molti territori, ma perché il regista dell’elezione al Quirinale del socialista Pertini fu Berlinguer insieme a Natta. Quindi tutto il nostro dissenso rispetto a Craxi nasce sui fatti. Che notoriamente sono testardi».

Tore Cherchi, presidente della fondazione Enrico Berlinguer, ha un curriculum rosso antico. Parlamentare Pci-Pds-Ds, col centrosinistra è stato sindaco di Carbonia e presidente della Provincia. Ma nella severità del suo giudizio su Craxi, più che l’ostilità del berlingueriano verso il compagno socialista che preferì governare con Forlani che con il Pci affiora, casomai, l’intransigenza contabile del relatore delle Finanziarie del primo governo Prodi.

Di quali fatti parla?

«La leadership di Craxi fu esercitata all’interno del pentapartito, un’esperienza peraltro nata su un’esplicita pregiudiziale anticomunista. Qual è il bilancio di quel decennio abbondante che va dal 1981 alla fine del governo Amato nel 1992? Eccolo: il debito pubblico nel 1980 vale il 55% del prodotto interno lordo, nel 1990 siamo al 100% e nel 1994 – che segna la conclusione di quella formula - si chiude al 124%. Durante il pentapartito, cioè, si concretizza l’enorme zavorra che condiziona ancora oggi gli equilibri finanziari del paese e compromette le possibilità di sviluppo dello stato sociale e dell’economia».

Tutta colpa di Craxi?

«Del pentapartito, del quale fu leader almeno al pari di altri. Non a caso per buona parte di quel decennio ebbe la presidenza del Consiglio. La responsabilità primaria è di chi governa, non ci piove».

Eppure quel modello di riformismo lib-lab sembra ancora più pragmatico dell’utopia eurocomunista.

«Stiamo sui fatti. Quella non è solo la stagione in cui esplode il debito pubblico, e che si conclude con il governo Amato costretto al prelievo forzoso dai conti correnti perché non ci sono più i soldi per pagare gli stipendi. È anche la stagione che segna la fine dell’economia mista, quel sistema basato sull’iniziativa privata e sul ruolo imprenditoriale dello Stato che nel dopoguerra ha caratterizzato l’ascesa italiana. Vediamo che cosa accade in quel decennio, vediamolo con numeri dell’ufficio studi di Mediobanca. Tra il 1980 e il 1994 Iri, Eni ed Enel costano al bilancio dello Stato, udite udite, 120.680 miliardi di lire. L’Efim, il più piccolo degli enti delle partecipazioni statali, costa 16.900 miliardi di lire. In totale durante il pentapartito abbiamo per la finanza pubblica un costo delle partecipazioni statali di 138.000 miliardi. Eppure dal 1937 al 2000 lo Stato imprenditore - nonostante le privatizzazioni fatte da Amato, frettolosamente e in stato di necessità, e i disastri della stagione del pentapartito - registra un saldo patrimoniale attivo di oltre 80.000 miliardi di lire. Teniamo conto che dal 1937 al 1980 lo Stato imprenditore investe appena l’equivalente di 10.400 miliardi, che però creano l’acciaio e le telecomunicazioni e sono una leva per lo sviluppo. Poi c’è lo sfascio che nasce da una drammatica lottizzazione al ribasso, dell’influenza pervasiva dei partiti di governo in ogni molecola del sistema, e porta alla distruzione di lavoro e occupazione. Noi ricordiamo Enimont per la maxitangente da 150 miliardi ma il danno maggiore per il paese venne dalla distruzione dell’industria chimica e dalle migliaia e migliaia di posti di lavoro persi».

Ok, e Sigonella?

«Su Sigonella lo apprezzammo, a dimostrazione che non c’era alcun preconcetto comunista nei suoi confronti: agì benissimo, difese la sovranità nazionale dall’arroganza di Reagan. E Berlinguer nel 1984 valutò positivamente anche l’apertura di Craxi alla moratoria sull’installazione degli euromissili».

È stato un uomo di sinistra?

«Mah, di sinistra… Nella sua testa lo sarà anche stato. Di certo non ha fatto per i lavoratori quello che ha fatto per Berlusconi». ( cel. ta. )

RIPRODUZIONE RISERVATA