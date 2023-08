Nessun posto per i disabili: «Concerto negato» 

La radioterapia appena conclusa e il diritto - negato - di festeggiare ascoltando il suo cantante preferito: Mario Biondi. «Trovo sia vergognoso e inaccettabile che in quanto disabile mi venga negata questa possibilità». Daniela Atzei, 49 anni, è una donna abituata a combattere: ha superato la parte più difficile della lunga ed estenuante guerra contro il cancro, ora è intenzionata a portare avanti una battaglia di civiltà. «Non chiedo certamente di non pagare, ma semplicemente che tutti i disabili siano messi nella condizione di assistere a un concerto come chiunque altro».

La discriminazione

«È triste e incredibile che ancora oggi si debbano subire queste discriminazioni»: è uno sfogo pieno di dignità e di amarezza quello di Daniela, che aveva perso l’appuntamento con il suo idolo catanese qualche anno fa, quando, in occasione dell’esibizione di Biondi a Cagliari, non aveva trovato biglietti disponibili. Nel frattempo è arrivato il cancro, le cure, la spola a Milano, la denuncia finita anche a Le iene per il farmaco chemioterapico che per questioni burocratiche tardava. Superata la fase più critica era pronta a concedersi una serata di gioia alla Fiera, in compagnia del cantautore atteso per il 19 agosto. «Dovrò rinunciarci a malincuore, perché l’organizzazione non ha previsto alcuna accortezza per chi ha la sfortuna di avere un handicap», spiega. «Per ovvie ragioni mi è impossibile stare in piedi delle ore per far la fila come tutti gli altri, e meno ancora posso permettermi di correre per raggiungere il posto».

Botta e risposta

Non voleva perdere anche questa occasione, così Daniela ha contattato via mail il box office. «Buongiorno, sono Daniela Atzei, avrei bisogno di informazioni riguardo il concerto di Mario Biondi», si legge nella mail inviata il 2 agosto, nella quale la donna fa presente la sua condizione di invalidità totale e la necessità di un accompagnatore. «Cosa è previsto? I posti sono numerati? Particolari accortezze?»: domande legittime alle quali segue una riposta decisamente sintetica. «Buonasera, non sono numerati. Con un biglietto l’entrata per due persone», spiegano. Daniela invia dunque una nuova mail, che non ottiene risposta. «Mi scusi, quindi un disabile dovrebbe fare le corse oppure litigare con le persone per il posto? Nel mio caso impossibile, vista la situazione non posso prendere sole per via della radioterapia e della chemio né prendere colpi altrimenti mi rompo in mille pezzi. Non c’è soluzione?». Dall’altra parte il silenzio. Così invia anche un messaggio whatsapp allo staff di Biondi, in cui fa presente quanto capitato. «Buongiorno, noi purtroppo non gestiamo questo tipo di richieste, deve contattare gli organizzatori del concerto». Poche parole, che non danno giustizia a Daniela e ai tanti portatori di handicap che magari come lei aspettavano il cantautore per trascorrere qualche ora di leggerezza mettendo da parte malattie e difficoltà quotidiane.

L’appello

Non si rassegna Daniela, che piano piano sta cercando di riprendersi la sua vita. «Io rinuncio al concerto, ma lo trovo vergognoso. La musica è straordinaria per chi soffre: aiuta a non pensare ai problemi che ogni giorno tanti di noi affrontano e dovrebbe renderci per qualche ora tutti uguali davanti a un palco», osserva. «Spero che chi di dovere si metta una mano sulla coscienza e rifletta, perché per sconfiggere il cancro occorre la chemio, per consentire a un disabile di assistere a un concerto basterebbe il buon senso».

