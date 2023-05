Nessun pericolo, riaperto un palazzo 

L’uomo delle perizie ha detto sì. Solo per un edificio, però, al civico 47 di via Dettori. Tutti gli altri, accanto e di fronte, nel vicolo della Marina dove le case rischiano di venire giù per lo sgretolamento del sottosuolo, restano sbarrati. Sono circa le 14, quando i titolari di un affittacamere riconquistano l’accesso dopo i crolli dell’8 gennaio lungo la stradina. Tornano “alla vita” in tutto cinque appartamenti, i cui inquilini ovviamente si sono sistemati altrove, considerato che l’intero caseggiato era inagibile. Resta chiuso tutto il resto, compreso il ristorante a fianco con i suoi addobbi natalizi e le luminarie: l’8 gennaio, quando tutta quella zona è passata dalla categoria “strada di Cagliari” a “pericolo di morte” per via dei possibili crolli degli edifici, i camerieri si apprestavano a rimuovere gli addobbi.

Il parziale via libera

A restringere il perimetro della zona di emergenza, in cui gli ingressi a quel tratto di via Dettori continuano a restare sbarrati sui lati di piazza Savoia e piazza Aramu, è stata un’ordinanza del sindaco, in vigore da ieri. Lo stesso Paolo Truzzu si è basato sulle conclusioni cui è giunto, al termine dei laboriosi sopralluoghi, il consulente tecnico incaricato dal Tribunale, Fausto Mistretta, secondo il quale si può riprendere a entrare e soggiornare in quell’edificio al civico 47. «La novità è che il risultato del sistema di monitoraggio con il quale si stanno valutando i movimenti dei fabbricati, misurando le fessure, rende evidente che su questo lato della strada la situazione è stabile, praticamente ferma. Quindi non ci sono pericoli in corso, e allora non vedo perché la gente non debba rientrare a casa propria su quel lato. Sull’altro lato», aggiunge però il consulente tecnico Mistretta, «ancora dobbiamo verificare le fondazioni e quindi comprendere se ci sono situazioni di pericolo oppure no». Dunque, tutto chiuso tranne il civico 47, e infatti ieri all’ora di pranzo la barriera di piazza Aramu è stata fatta avanzare di un paio di metri, in modo da rendere possibile l’accesso al portone del palazzo.

Nessuno si fa vedere

Il fatto è che quello stabile ora non ha pretendenti immediati. Ci vivevano due nuclei di pachistani che ora si sono sistemati altrove, poi diversi lavoratori sardi che lo occupavano dividendosi le stanze, inoltre un locale per ospitare personale del bar a fianco e le tre stanze dell’affittacamere Domus Karalis, che con la chiusura continua a produrre perdite. Di fatto, e al momento, gli unici movimenti che si sono visti ieri erano legati al sopralluogo dei titolari dell’affittacamere.