«Nessun pericolo nel ponte, la strada resta aperta al traffico» 

Rimarrà aperto al traffico il viadotto lungo la Provinciale 83 per Buggerru, all’altezza della frazione di San Nicolò.

I tecnici della Provincia del Sud Sardegna, dopo i diversi sopralluoghi dei giorni scorsi e preso atto della documentazione, accertante le prove di carico e staticità eseguite sulla struttura, hanno ritenuto di non dover interdire il transito sul ponte in quanto non sussistono condizioni di pericolo per l’incolumità pubblica. «Non molto tempo fa sono state seguite sulla struttura e in maniera concreta – fa sapere il commissario della Provincia, Sergio Murgia - tutte le prove di carico e le altre verifiche, che hanno accertato la non pericolosità del traffico sul ponte. Dagli ultimi sopralluoghi abbiamo potuto constatare che nulla è cambiato, a parte gli ultimi calcinacci, che sono precipitati sotto nell’alveo del fiume, ma che hanno interessato solamente la parte superficiale sottostante il viadotto».

Per il ponte di San Nicolò la Provincia ha pronto un progetto comprensivo di vari interventi. «Il progetto è in fase esecutiva – aggiunge – abbiamo disponibili anche le risorse economiche». L’allarme per il crollo di alcuni calcinacci dalla parte sottostante il ponte sulla Provinciale 83, era stato dato da un cittadino nei giorni scorsi dopo il crollo di alcuni calcinacci, che aveva chiesto l’intervento dei vigili del fuoco. «I controlli, comunque – conclude Murgia – sono costanti, proprio per garantire l’incolumità di chi transita nel tratto di strada».

