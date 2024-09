«Nessun pericolo di crollo nella scuola di Poggio dei Pini» 

Preoccupazione tra i genitori della scuola dell'infanzia di Poggio dei Pini nei primi giorni di lezione. A generare timori, la segnalazione di un presunto distacco di porzioni murarie dell’edificio, prontamente comunicata all'amministrazione da alcuni cittadini. La notizia si è diffusa rapidamente. Il sindaco Beniamino Garau è intervenuto tempestivamente per rassicurare genitori e scolari: «In seguito alle segnalazioni, ho subito portato la questione in Consiglio. Sono state eseguite le opportune verifiche alla struttura di Poggio dei Pini, che è risultata sicura e completamente fruibile». I controlli, supportati dalla documentazione di collaudo degli uffici competenti, garantiscono l'assenza di pericoli per l'incolumità della comunità scolastica. L'episodio ha riacceso i riflettori su una problematica nazionale: lo stato spesso precario delle strutture scolastiche in Italia. Le famiglie, consapevoli delle tragedie che talvolta colpiscono gli istituti, manifestano una crescente apprensione per la sicurezza dei propri figli. Il sindaco conclude con un messaggio di fiducia: «Buon lavoro ai nostri alunni e docenti, che potranno affrontare l'anno scolastico in serenità e sicurezza».

