«Nessun perdono, solo giustizia» 

Roma. Una morte che non sarà perdonata e per cui si vuole, in un modo e nell’altro, giustizia. Dai vicini, agli amici, ai tanti coetanei incastrati in questa periferia romana la morte di Michelle, 17enne accoltellata e lasciata in un carrello della spesa dentro un sacco nero, scuote il quartiere di Primavalle. E ora tra il cemento di una periferia desolata monta l’odio. «Lo Stato deve fare giustizia, altrimenti c’è la giustizia della strada… Perdono? Non esiste perdono per una roba del genere, lo considererei solo se mi portassero indietro mia figlia», dice il padre di Michelle Causo stravolto dal dolore.

Malessere

Il livore che i primi giorni era social ora sta diventando qualcosa di più concreto. «Quello non si deve far vedere più», sibila un gruppo di ragazzini arrivati fino a via Virginia Agnelli, il centro di prima accoglienza dove per quattro ore è interrogato il 17enne in carcere per il delitto. «Roma non perdona. Game over», si legge sotto uno degli account social del ragazzino trap presunto assassino. Sotto foto e video tra “canne”, griffe e canzoni è un diluvio preoccupante per mole e toni di insulti: «Schifoso», commenta una ragazza; «Quello che ti succederà sarà sempre troppo poco», pubblica un altro utente. E ancora: «Io d’ora in poi mi guarderei le spalle». C’è anche chi accusa proprio l’ambiente e le aspirazioni musicali dell’indagato: «Questo è quello che viene fuori da una gioventù fissata con la trap».

Soldiarietà

In questo clima tra le strade dissestate, i rifiuti, l’erba incolta, di un quartiere che 50 anni fa conobbe l’atrocità del rogo in cui morirono Virgilio e Stefano Mattei, figli del segretario della locale sede del Msi, lunedì ci sarà una fiaccolata indetta anche da Vincenzo Lenzoni, preside del liceo Gassman, istituto dove la giovane era iscritta: «Interrompiamo questa catena di odio e violenza», dice. Le bandiere di partito non ci saranno ma gli esponenti del Pd di Roma e le Istituzioni, invece, sì: il sindaco Roberto Gualtieri, la sua Giunta, i consiglieri, sia di maggioranza sia di opposizione, i presidenti di municipio, e il governatore del Lazio, Francesco Rocca. Un coro unanime, senza colore, per dire basta alla violenza. La madre del 17enne intanto dal giorno dell’omicidio qui non l’ha più vista nessuno.

