«Nessun peculato per l’uso dell’auto» 

La Cassazione ha accolto il ricorso, annullando la condanna e rinviando il procedimento a Cagliari dov’è stato nuovamente trattato dalla Corte d’appello, questa volta presieduta dalla giudice Tiziana Marogna. Accogliendo quanto chiesto dalla Suprema Corte, ovvero di approfondire le ragioni della difesa sulla legittimità delle trasferte, ieri mattina la Corte ha esaminato come testimone il presidente dell’Autorità portuale di Cagliari, Massimo Deiana. L’ex assessore regionale al Turismo ha confermato i frequenti impegni di Simeone nel suo e in altri assessorati. Sentita la testimonianza del docente universitario è stato lo stesso sostituto procuratore generale a chiedere l’assoluzione. Una breve camera di consiglio, poi è arrivata la sentenza: il fatto non sussiste.

Il primo cittadino era stato accusato di essersi impossessato di due veicoli dell’Ente, tra li 30 novembre 2014 e il 14 giugno 2015, con i quali – nel fine settimana – avrebbe raggiunto Quartu Sant’Elena, dove viveva la compagna. Dopo le due condanne, in primo (collegio presieduto dal giudice Giovanni Massidda) e secondo grado (Corte presieduta da Massimo Poddighe), gli avvocati di Simeone, Giovanni Manca ed Enrico Colombo, avevano ricorso alla Suprema Corte, contestando che si fosse configurato un peculato d’uso. Nei vari processi, infatti, la difesa aveva sempre sostenuto che in quei sette weekend le auto sarebbero state usate legittimatene per recarsi da Carloforte a Cagliari, con appuntamenti istituzionali fissati sia il venerdì che il lunedì successivo. I consumi di carburante, inoltre, sarebbero stati molto limitati perché si trattava di veicoli ibridi, in parte con motore elettrico.

«Assolto, perché il fatto non sussiste». Le sette trasferte a Cagliari dell’ex sindaco di Carloforte, Marco Simeone, nelle quali aveva usato l’auto di servizio del Comune erano legittime. Lo hanno stabilito ieri i giudici della Corte d’appello di Cagliari, facendo cadere l’accusa di peculato d’uso che gli era costata una condanna ad un anno e mezzo di reclusione, poi confermata anche in appello, che era stata annullata con rinvio dalla Cassazione.

L’imputazione

L’appello-bis

La soddisfazione

L’ex sindaco Simeone, che a giugno dovrà comparire nuovamente in Cassazione perché ha impugnato la condanna a 7 anni per la presunta bancarotta Sept (vicenda per la quale è finito 10 mesi di carcerazione cautelare), non nasconde la soddisfazione per l’assoluzione dal peculato. «Davanti alla Corte ho fatto una dichiarazione spontanea», ha precisato l’ex primo cittadino, che parla per la prima volta dopo anni, «affinché anche gli organi della magistratura vengano sensibilizzati su quello che gli amministratori possano fare, senza incorrere in errate interpretazioni. Io ho fatto risparmiare soldi al Comune, basti pensare che altri – per le stesse ragioni – si sarebbero fatti accompagnare dall’autista, rimborsare l’albergo, il ristorante e sarebbe costato centinaia di euro ogni volta. Io ho sempre seguito i criteri di efficienza, economicità, efficacia per ottenere i risultati migliori e far risparmiare l’Ente». Degli altri procedimenti pendenti non vuole parlare. «Ho subito 170 contestazioni», ha precisato, «per 68 sono finito a processo e per 65 assolto perché il fatto non sussiste. Se mi fido della magistratura? Vale lo stesso discorso che usa per i medici, gli ingegneri o gli avvocati. Bisogna fare un distinguo tra persona e persona: ce ne sono preparati, capaci, che usano con coscienza la propria conoscenza e la professionalità, così come altri che potrebbero essere un pochino più attenti, tenendo conto dei risultati e delle conseguenze delle loro decisioni».

