Nessun passaggio di pale sulla 131:  il blocco rinviato per il forte traffico? 

Il blocco del traffico sulla Statale 131 sarebbe dovuto scattare alle 23 in punto. Ma di tir carichi di pale eoliche, come preannunciato dall’Anas in una nota, non c’è stata l’ombra. Lo stop al traffico di mezz’ora, fino alle 23,30, nei poco più di cinque chilometri del cantiere di ammodernamento della Carlo Felice, in territorio di Nuraminis, di fatto non è avvenuto. Ma il blocco – sempre che non si sia verificato all’insaputa di tutti a notte fonda – è prorogato negli stessi orari per una settimana.

Ieri era atteso un convoglio di cinque automezzi della società piemontese Esna Srl, che sta realizzando alcuni impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili nel Sud dell’Isola. Ci si aspettava che imboccassero senza difficoltà la Carlo Felice deserta al chilometro 28,600, dove poi sarebbe dovuto avvenire il cambio di carreggiata (i mezzi avrebbero dovuto viaggiare in direzione Cagliari, contromano, sulla carreggiata nord) per evitare il budello della complanare R4 che da oltre due anni accoglie il traffico automobilistico della più importante e percorsa arteria della Sardegna diretto a sud. Cinque chilometri più a sud, al chilometro 23,300, il rientro sul tracciato della 131, dove il convoglio avrebbe potuto continuare il viaggio verso la destinazione. Non proprio una scorciatoia, insomma, che però si è resa obbligata dall’incidente di percorso che il 6 settembre scorso aveva visto il mezzo che trasportava un’enorme pala incastrarsi nella rampa che dalla Statale 131 immette allo svincolo per Samassi. Ma dell’atteso convoglio, ieri, tra le 23 e le 23.30, neppure l’ombra. C’era giusto un gruppo di attivisti del comitato Arrajo di Guspini, con il presidio permanente del Popolo sardo del porto di Oristano, che ha manifestato all’altezza del punto del blocco, forse rinviato a causa delle condizioni di forte traffico nella Carlo Felice per via di sagre ed eventi nei paesi della zona. Stasera nuovo tentativo: per una settimana in quella mezz’ora la Carlo Felice è delle pale eoliche.

