«Nessun operaio in piazza San Cosimo: cosa succede?» 

L’hotel ha aperto nel febbraio 2020 mentre il cantiere per la riqualificazione di piazza San Cosimo sembra bloccato. «Chiunque passi nella zona vedrà uno scenario desolante: cantiere aperto, reti, transenne e lavori lasciati a metà. Da settimane non si vede un operaio al lavoro», è l’affondo della consigliera d'opposizione Francesca Mulas. «Cosa sta succedendo? È possibile che ogni cantiere che apre in città debba fermarsi e avere problemi e ritardi?»: sono alcune delle domande contenute nell’interrogazione presentata dalla consigliera del gruppo Possibile.

La Mulas ripercorre la storia del progetto inserito «nel programma integrato approvato nel settembre 2019 dal Consiglio comunale per la riqualificazione urbana del comparto che ricomprende il complesso edilizio Palazzo Doglio e la Basilica paleocristiana di San Saturnino». Intervento, evidenzia la consigliera, «in cui si assicurava a un privato, la Downtown Cagliari, la possibilità di aumentare le volumetrie dell'edificio chiamato Palazzo Doglio per la creazione di un albergo, chiedendo in cambio la riqualificazione di piazza San Cosimo e aree limitrofe con nuova pavimentazione, lavori per l'accessibilità e illuminazione».

Cosa è accaduto in questi anni? «L’hotel ha aperto al pubblico tre anni fa», sottolinea la Mulas. «E chiunque passi da quelle parti potrà notare lo scenario desolante». Tutto fermo e operai spariti nel nulla. Inoltre «è stata ignorata la richiesta, approvata all'unanimità del Consiglio comunale, per rendere accessibile a tutti e tutte Palazzo Doglio su piazza Ichnusa con una rampa pedonale. Oggi vediamo una bella scalinata di ingresso: ma chi è in carrozzina o spinge un passeggino deve fare il giro percorrendo diverse decine di metri fino a via Logudoro».

Il problema era stato sollevato anche qualche mese fa dagli abitanti, preoccupati per l’assenza di operai nel cantiere. «Al Comune è stata richiesta la convocazione di un tavolo tecnico per discutere la proroga della scadenza», aveva spiegato l’assessore alla Mobilità con delega ai sottoservizi Alessio Mereu. (m. v.)

