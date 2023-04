«Nessun obbligo di numerare i basoli» 

Numerarli non è indispensabile. Non serve neppure (lo dicono in Comune) visto che la riqualificazione di via Roma e l’ampliamento del marciapiede lato portici implicherà una riduzione del numero dei basoli in granito destinati alla strada. «Abbiamo invece segnato i riferimenti numerici su quelli du cunetta, di testata e sui pezzi speciali», spiega il dirigente della Viabilità, Daniele Olla. «Un accorgimento che tra l’altro la Soprintendenza, che ha evidentemente autorizzato i lavori in via Roma, non ha indicato come obbligatorio. I basoli in esubero, come da progetto, saranno riutilizzati su parte della passeggiata centrale riqualificata».

Risponde così, il Comune, alle polemiche di queste settimane sui presunti danni subiti dalle lastre di granito durante gli interventi di rimozione. «Molte immagini che sono apparse sulla rete riguardano le basi dei basoli che non sono levigate e piane per potersi inserirsi perfettamente sul massetto».

“I basoli pavimentali di granito originari, smantellati dalla carreggiata carrabile vengano riutilizzati sull’ambito pavimentale opposto alla fascia verde. Ogni eventuale proposta di riuso in altro ambito degli elementi smontati dovrà essere sottoposta a questo ufficio”, scrive la soprintendenza nel parere rilasciato per la riqualificazione di piazza Matteotti e della via Roma.

