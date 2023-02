Nessun miracolo, trovato il corpo di Zen 

Ankara. Il miracolo, purtroppo, non c’è stato. Il corpo senza vita di Angelo Zen, l’italiano disperso dopo il sisma di cui non si avevano notizie da giorni, è stato ritrovato tra i resti del Safron Hotel, l’albergo dove alloggiava a Kahramanmaras. L’annuncio del triste ritrovamento è stato dato dal ministro degli Esteri Antonio Tajani: «Abbiamo già provveduto a informare la famiglia e attraverso la nostra Ambasciata in Turchia ad avviare le procedure di rientro della salma in Italia». Ma se per l’italiano si è spenta la speranza, i soccorsi continuano ad averne e le macerie del sisma regalano ancora miracoli. Come quello della 27enne estratta viva 258 ore dopo il sisma, proprio a Kahramanmaras. O quelli dei tanti bambini, spesso piccolissimi, trovati vivi sotto i crolli. Per tanti di loro, rimasti orfani, però ora c’è un nuovo rischio, quello di finire nelle mani di persone senza scrupoli.

I casi

L’allarme è stato lanciato dopo l'ennesimo tentativo di rapimento, avvenuto in un ospedale del distretto di Samandag, vicino Hatay. Un nuovo caso dopo quello della piccola Aya, la neonata trovata viva tra le macerie nel nordovest della Siria ancora attaccata alla madre dal cordone ombelicale, che qualcuno aveva cercato di portare via. Ma che ora è stata trasferita in un posto sicuro. Angelo Zen, invece, è finito nel tragico bilancio delle vittime, che ormai supera i 42 mila morti ma di cui si sta perdendo il conto.

Il dolore

«Il filo di speranza si è spezzato», ha detto il governatore del Veneto Luca Zaia. L’uomo, 60 anni, era originario di Saronno (Varese), ma da una ventina d’anni si era spostato: prima aveva vissuto con la sua prima moglie a Romano D’Ezzelino (Vicenza), e poi si era trasferito a Maerne di Martellago nel Veneziano, dove abitava con la seconda moglie, Patrizia Costarella. E dove in questi lunghissimi 10 giorni di attesa tutti speravano in una buona notizia, che fosse tra i sopravvissuti. Nessuno aveva avuto più notizie dalla tragica notte del sisma: l’ultimo contatto era avvenuto il 5 febbraio. Il suo corpo è stato ritrovato dai soccorritori italiani.