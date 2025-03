Nessun matrimonio e cinquanta funerali: «Il catechismo? Deserto» 

Benvenuti a Santa Maria del Suffragio, dove non ci si sposa più da oltre un lustro e dove il campetto della chiesa resta inutilizzato perché si fatica a mettere insieme 10 bambini della stessa età per poter dar vita ad una partitella di calcetto regolare.

Don Luigi Xaxa, 73 anni appena compiuti, parroco del Cep e del Quartiere Europeo dal 2006, ha visto negli anni ridimensionarsi drasticamente l'attività dell'oratorio e ha chiuso il 2024 senza aver celebrato un solo matrimonio. «Purtroppo non è la prima volta che accade», si rammarica, «le ultime nozze celebrate al Cep risalgono addirittura a 6 anni fa se non mi sbaglio. Poi più nulla».

I numeri del tracollo

E non è l’unico dato inquietante. «Anche i battesimi sono in forte calo: l'anno scorso sono stati appena 4 a fronte di 50 funerali». Rare le cresime (6 quelle previste l'anno prossimo), stesso discorso per le iscrizioni al catechismo. «Il problema è che la zona è abitata principalmente da persone anziane che vi risiedono dagli anni 60 ed il ricambio generazionale non c'è mai stato». L'auspicio è che possa decollare il progetto di “housing sociale” tra Cep e Quartiere Europeo, che prevede la realizzazione di 12 palazzi con 160 appartamenti destinati a giovani coppie in locazione calmierata. «Non vediamo l'ora che questi edifici possano finalmente sorgere per avere tanti nuovi parrocchiani e soprattutto vedere in chiesa molti più ragazzi».

Don Xaxa è stato ordinato presbitero nel 1977, ed è approdato al Cep 19 anni fa. In precedenza altre tre esperienze come parroco a Villaspeciosa, Siliqua e Suelli. «Sono stato anche vicario a Sant'Avendrace oltre che direttore spirituale e animatore in Seminario». Nato e cresciuto a Quartu, padre barbiere e madre casalinga, ha tre sorelle e un fratello «tutti ancora in vita, grazie a Dio». La sua più grande passione è il calcio. «Tifo il Cagliari da sempre e sono stato anche abbonato allo stadio per lungo tempo. Ho smesso di andare alle partite dopo il Covid. I rossoblù di Nicola si salveranno»

La storia

La parrocchia venne eretta da monsignor Botto il 14 ottobre 1967, mentre la chiesa fu consacrata solo in seguito, il 1° marzo 1981, da monsignor Baggio. Nei primi anni la messa si celebrava infatti in una casa di via Archimede. Il primo parroco fu il mai dimenticato don Aldo Matzeu cui è intitolata la strada che dalla chiesa di via Flavio Gioia conduce alla palestra del basket. Il secondo parroco fu don Augusto Honorat, prematuramente scomparso. Dopo di lui la parrocchia venne retta per alcuni mesi da don Salvatore Piano, fino all'arrivo di don Xaxa. «Confiniamo con San Sebastiano e San Pietro Apostolo, per cui fanno capo a noi anche alcune strade di Pirri», spiega, «qui ci conosciamo tutti, la comunità è molto unita e a messa la frequenza è costante. Arrivano fedeli anche da fuori».

La metamorfosi del quartiere

«Qui mi trovo benissimo. Il Cep non è più quello di un tempo. Ci sono ancora criticità, certo, ma la situazione è migliorata tantissimo. Oggi è un quartiere tranquillo. Di cosa si lamentano i residenti? In primis della mancanza di servizi, perché, a parte una bottega e la farmacia, non c'è quasi più niente». Da poco ha chiuso anche il supermarket. «Il verde pubblico è peraltro curato. Non così gli edifici, che necessiterebbero di urgenti manutenzioni. Le transenne sono ormai ovunque». Un altro problema molto sentito è il traffico. «In via Flavio Gioia si corre troppo. Ogni tanto qualcuno viene investito sulle strisce. Davanti alla chiesa servirebbero i dissuasori».

