Nessun maltrattamento, assolta 

Questa volta a finire sotto accusa per maltrattamenti è stata una giovane donna di un paese del Mandrolisai: le contestavano di aver causato ansia e paura all’ex compagno con diversi comportamenti andati avanti a lungo. Al termine del processo, però, il collegio del Tribunale l’ha assolta perché il fatto non sussiste. La giovane è stata, invece, condannata a quattro mesi per oltraggio ai carabinieri, che erano intervenuti la notte di Natale di un anno fa per cercare di riportarla alla calma. A questo proposito, l’avvocato difensore Luciano Rubattu ha formulato una proposta di risarcimento, forte del fatto che la donna durante il dibattimento aveva espresso il proprio dispiacere per le offese fatte ai militari e, per questa ragione, si era scusata di quel comportamento spiegando di essere stata in preda a una crisi di rabbia.

La vicenda

La storia risale al 25 dicembre scorso, quando i carabinieri erano intervenuti per cercare di mettere fine a una discussione molto accesa fra i due giovani. Non era la prima volta che i militari intervenivano, anche su richiesta dei vicini di casa che spesso sentivano urla e chiasso provenire dall’abitazione della coppia. Secondo la contestazione sostenuta dal pm Andrea Chelo, la giovane aveva insultato con vari epiteti e minacciato il suo ex compagno. In una occasione avrebbe utilizzato una scopa minacciando di colpirlo. All’origine di queste discussioni molto accese la gelosia della donna, che pretendeva di far confessare all’ex compagno presunti tradimenti. La sera di Natale, poi, aveva insultato i carabinieri intervenuti per riportarla alla calma; erano scattate anche misure restrittive, il divieto di avvicinamento all’ex compagno e il braccialetto elettronico, entrambe revocate dopo la sentenza di assoluzione.

La discussione

Dopo aver ricostruito la vicenda, il pm Chelo aveva chiesto la condanna a due anni e due mesi; poi la parola alla difesa, che ha chiesto l’assoluzione: l’avvocato Rubattu ha sostenuto che si trattasse di discussioni animate, condite da turpiloquio ma non caratterizzate dalla violenza che avrebbe tenuto in piedi l’accusa di maltrattamenti. Una tesi accolta dai giudici (presidente Altieri, a latere Corrias e Falchi) che hanno assolto l’imputata dai maltrattamenti e condannata per oltraggio.

