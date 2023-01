Resta ancora sul tavolo la data del 31 gennaio come limite oltre il quale potrebbe scattare la fermata della linea piombo. «Da parte nostra c’è la disponibilità a proseguire le interlocuzioni con i ministri - ha detto l’assessora all’Industria Anita Pili - ora chiediamo maggiore chiarezza all’azienda sulle prospettive di crescita previste nel business plan. Vogliamo capire quanti lavoratori rimarranno in azienda e quali attività saranno portate avanti». In caso di ricorso agli ammortizzatori sociali la Regione è pronta a fare la sua parte. «Nessun lavoratore sarà lasciato solo - ha detto Ada Lai, assessora al Lavoro - la Regione tutela i lavoratori e le loro famiglie». Durante il vertice l’azienda ha chiesto chiarezza sui tempi per le autorizzazioni ambientali dei nuovi progetti. «Siamo convinti - ha detto l’assessore all’Ambiente Marco Porcu - che la valutazione di autorizzazione ambientale spetti al Ministero, ma qualora sia di competenza regionale, l’assessorato all’Ambiente farà tutto il possibile, nel perimetro delle regole, per facilitare la procedura».

«È necessario valutare insieme all’azienda - ha detto il presidente Solinas - la soglia di costo energetico che consentirebbe all’azienda un percorso che preveda una soluzione di continuità fino al momento della riconversione e porti alla definizione di un accordo bilaterale con il Governo per l’abbattimento dei costi energetici. Sulla base di questa indicazione avvierò immediatamente una trattativa con il Governo». Ieri sera il presidente ha incontrato i vertici aziendali per concordare una proposta tecnica da presentare ai ministeri competenti.

Christian Solinas durante il vertice che si è svolto ieri mattina a Cagliari con la Portovesme srl, le organizzazioni sindacali e gli assessori Ada Lai (Lavoro), Anita Pili (Industria) e Marco Porcu (Ambiente).

L’incontro

Preoccupazione

I sindacati continuano a fare i conti con la data del 31 gennaio, indicata dall’azienda per la fermata in assenza di soluzioni, e restano cauti in attesa che gli impegni presi si concretizzino. Questa mattina in fabbrica alla Portovesme srl si svolgerà un’assemblea informativa.

