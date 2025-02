«Nessun lampione è stato venduto» 

Nessuno dei vecchi lampioni dell’illuminazione pubblica di Serramanna, oggetto di un appalto che prevede la completa sostituzione con nuove luci a led, sarebbe stato regalato né tantomeno venduto, e lo smaltimento (come da contratto) sarebbe avvenuto secondo le regole in materia. È il senso della risposta del sindaco di Serramanna Gabriele Littera all’interrogazione del consigliere di minoranza Carlo Pahler che, durante una seduta del Consiglio comunale, aveva esibito uno dei vecchi lampioni in ghisa dismessi, sostenendo che «alcuni cittadini dichiarano di essere entrati in possesso dei vecchi corpi illuminanti, sia a titolo gratuito che corrispondendo un pagamento di 5 euro ciascuno». Il caso sollevato da Pahler aveva investito, indirettamente, la società Engie servizi spa, concessionaria per conto del Comune di una serie di importanti prestazioni: servizio energia e gestione integrata degli impianti di illuminazione pubblica, per 20 anni. «A tutt’oggi i lavori di sostituzione dei corpi illuminanti sono in corso con una percentuale di completamento di circa il 90 per cento e l’azienda concessionaria dichiara di aver provveduto al corretto smaltimento degli apparecchi illuminanti sostituiti previa differenziazione dei Cer», scrive nella risposta all’interrogazione il sindaco Littera, che sulla presunta vendita dei lampioni aggiunge: «Circa il fatto che alcuni cittadini abbiano dichiarato di essere entrati in possesso dei vecchi corpi illuminanti, sia a titolo gratuito che corrispondendo un pagamento di 5 euro ciascuno, la società Engie prende decisamente le distanze e si riserva di ricorrere presso l’autorità giudiziaria se in qualsiasi circostanza tale pratica venisse ricondotta alla sua gestione». La società Engie si dice estranea, ma il servizio di sostituzione dei corpi illuminanti sarebbe stato subappaltato. È su questo aspetto che punta il consigliere Pahler, evidentemente non soddisfatto della risposta del primo cittadino, che ha presentato una richiesta di accesso agli atti in cui chiede di «conoscere il nome della società subappaltante della Engie spa che ha svolto i lavori di sostituzione dei corpi luce, copia del contratto di subappalto e copia dei formulari di smaltimento dei corpi luce relativi all'impianto di illuminazione». ( ig. pil. )

