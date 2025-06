«Nessun italiano andrà a Guantanamo» 

Roma. «Degli italiani irregolari fermati negli Usa nessuno andrà a Guantanamo». La rassicurazione, dopo l’allarme scattato sulla scia di indiscrezioni della stampa americana, è arrivata dal ministro degli Esteri Antonio Tajani al termine una serie di contatti con le autorità di Washington. Sarebbero due i connazionali fermati nell’ambito della maxi-stretta sugli irregolari ordinata da Donald Trump, che ha coinvolto anche altri cittadini europei. Uno dei due italiani è stato già rimpatriato, il secondo sarà espulso a breve.

Il famigerato supercarcere di Guantanamo, diventato uno dei simboli più controversi della guerra al terrorismo islamico dopo l’11 settembre, è tornato d'attualità in seguito ad una possibile decisione della Casa Bianca di inviare 9.000 migranti nella struttura penitenziaria dislocata in una base militare americana a Cuba. Dopo questo annuncio, il Washington Post ha fatto filtrare che tra migliaia di stranieri deportati ci sarebbero stati cittadini provenienti da Italia, Gran Bretagna, Francia, Germania, Irlanda, Belgio, Paesi Bassi, Lituania, Polonia, Turchia e Ucraina. In Italia, visto il coinvolgimento di due connazionali, il ministro Tajani si è attivato con gli Usa.

RIPRODUZIONE RISERVATA