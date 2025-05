«Nessun intervento nelle strade provinciali dissestate» 

C'era già stata una segnalazione che i sindaci dell’Unione dei Comuni avevano inviato alla Provincia del Sud Sardegna, alla presidente della Regione, all’assessore regionale ai Lavori pubblici e al prefetto. Il motivo è sempre lo stesso da anni, ossia la grave incuria e la scarsa manutenzione in cui versano le strade provinciali che attraversano i vari Comuni del sud Sardegna. Il sindaco di Villaperuccio, Marcellino Piras, precisa che «sono passati diversi mesi da quando ho segnalato il pericolo in cui versa la strada provinciale in zona is Mattas dove si è creato un avvallamento che rischia di creare incidenti. La risposta è arrivata subito, nel senso che sono stati installati dei cartelli che segnalavano il pericolo, dopo di ché il silenzio assoluto».

«Stesso discorso - continua Piras - per la strada per Tratalias-Perdaxius, dove non c'è guard rail. Dopo un incidente, non è stato riparato neppure il guard rail nel bivio di Villaperuccio-Santadi, che incrocia la statale 293».

«Sulle erbacce alte, a bordo strada, in prossimità del centro abitato, sono intervenuti i cittadini, che per uscire dalla propria abitazione erano costretti a sporgersi in strada, sempre a rischio incidente», ha concluso il sindaco.

