«Nessun insulto razziale in campo» 

«Dieci giorni di squalifica per comportamento di carattere discriminatorio nei confronti di un calciatore della squadra avversaria, fatto oggetto di insulti per motivo di razza a fine gara». Così ha deciso il giudice sportivo per il calciatore antiochense Francesco Medda a seguito della segnalazione dell’arbitro che il 14 gennaio scorso ha diretto la partita del campionato di Prima categoria tra Antiochense Calasetta e il Monreale Calcio. Partita che si è conclusa con il punteggio di 3 a 1 a favore della squadra di casa. Una sanzione molto dura, come prevede l’articolo 28 del Codice di Giustizia sportiva, per un fatto sul quale ancora si sta indagando visto che il giocatore ha dichiarato la sua innocenza e la sua società ha presentato ricorso

La partita

Il clima, domenica 14 gennaio, si era arroventato al termine della gara. Era stato fischiato un rigore contro l’Antiochense a pochi minuti dalla fine della partita quando la squadra, con dieci uomini in campo, vinceva per 2 a 1. Rigore parato e, nell’azione successiva, l'Antiochense ha segnato il terzo goal. A quel punto un giocatore della squadra avversaria ha lanciato il pallone contro la tribuna colpendo uno spettatore. È stato in quel momento di confusione generale che l’arbitro ha segnalato di aver sentito a partita finita, un commento a sfondo razziale nei confronti di un giocatore di colore del Monreale. Francesco Medda ha da subito gridato la sua innocenza ma la decisione, per la quale ha già saltato 4 partite è stata netta. La società ha anche preso un’ammenda da 200 euro: «A partire dalla seconda frazione di gioco, fino a oltre il termine della gara, – si legge nelle motivazioni - un gruppo di sostenitori della squadra proferiva frasi gravemente ingiuriose e pesanti minacce nei confronti del direttore di gara. Dopo il termine dell’incontro, la società ospitante apriva i cancelli, così permettendo l’indebito e libero ingresso nel recinto di gioco e nella zona degli spogliatoi di alcuni sostenitori e altre persone non iscritte in elenco, in particolare un sostenitore si avvicinava all’arbitro e le rivolgeva pesanti insulti e frasi gravemente offensive».

La reazione

Essendoci un supplemento di indagine in corso, la società preferisce non entrare nel merito della vicenda se non per dire che «Siamo dispiaciutissimi e abbiamo presentato ricorso nella speranza che si possa chiarire quello che riteniamo essere un malinteso - dice il presidente Francesco Pani – la nostra storia parla per noi: la nostra missione è insegnare ai nostri atleti il valore del rispetto del prossimo e dell’uguaglianza. Di recente abbiamo chiuso una bellissima esperienza che ha visto protagonista Saïd Ait-Razzouk, di origine marocchina, agente della guardia di frontiera per Frontex. Finché è stato a Sant’Antioco ha fatto parte del nostro staff tecnico dando un grosso contributo alla capacità dei ragazzi di dialogare in lingua straniera: un esperienza unica di scambio di valori e esperienze».