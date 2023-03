Nessun indennizzo principesco 

Secondo la proprietà, la principessa, andando via dall’albergo, la mattina dopo il furto, evidentemente contrariata, non avrebbe pagato gli extra. E per chiudere questa vacanza in Sardegna, c’è anche un altro dato. Il massimale dell'assicurazione dell’albergo copre i danni sino a 7500 euro, ed è la somma sulla quale la principessa ha titolo. La Corte d’Appello di Sassari ha confermato, nella sostanza, la sentenza di primo grado del Tribunale di Tempio.

La Cordero srl di Olbia, non solo non pagherà i quasi dieci milioni di euro di risarcimento, ma ha ottenuto una sentenza che condanna la principessa Dema a pagare circa 10mila euro per le consumazioni e l’utilizzo del centro benessere dell’hotel Colonna.

La signora, assistita dagli avvocati Carlo Dalla Vedova e Federico Igor Ludwig, rientrata in camera sua dopo una cena con i familiari e il personale al seguito, scoprì che la cassaforte (con all'interno i gioielli e contanti, 200 mila euro e 100 mila dollari) era stata portata via. Successivamente emerse che la porta della suite era stata aperta con un passe-partout, senza scasso. Per questo era stata promossa una causa civile contro la società proprietaria dell’albergo, la Cordero srl (rappresentata dagli avvocati Antonio Romei, Pierantonio Morabito e Stefano Oggiano) e la compagnia assicuratrice Unipol (assistita dall’avvocato Alberto Carlo Secchi). Causa che la principessa ha perso.

Sentenza non appellata, passata in giudicato: così, dopo 14 anni, si chiude il caso del più clamoroso furto della storia della Costa Smeralda. La Corte d’Appello di Sassari ha respinto le richieste della principessa della Casa reale saudita, Deema Bint Sultan Bin Abdulaziz, che chiedeva 9 milioni e 900mila euro di risarcimento per il colpo messo a segno il 5 agosto del 2009, nella suite presidenziale dell’hotel Colonna Pevero di Porto Cervo.

Le consumazioni

La tesi, non accolta dai giudici, è che il furto fu il risultato di sistemi di sicurezza non adeguati. Deema Al Saud, e la Casa reale saudita, hanno sempre ritenuto di essere vittime di una situazione che è stata causata da un deficit di sorveglianza. A quanto pare, i carabinieri non trovarono segni di scasso su porte e finestre della camera. Per questa ragione i legali che rappresentano la Casa reale saudita hanno citato la società proprietaria dell’hotel Colonna Pevero. Ma adesso, almeno per quanto riguarda l’aspetto civile, il caso è chiuso. La sentenza della Corte d’Appello di Sassari è diventata esecutiva.

Gioelli e agenti segreti

Dalle carte delle indagini e da informative riservate emerge che i carabinieri e i Servizi riuscirono a recuperare una parte del bottino e a restituirlo alla principessa Deema. Un pregiudicato olbiese, uno specialista del settore furti senza scasso, avrebbe aiutato l’Arma a recuperare parte dei gioielli, trovati nell’intercapedine di una cabina di un traghetto. Troppo poco per calmare la lady della Casa reale di Riyadh.

