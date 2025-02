Nessun indennizzo per il Covid: la protesta di un ristoratore 

«Maledetto Covid: ho avuto molta pazienza, ma alla fine il verdetto, non ci sono soldi, insomma dopo il danno la beffa». Enrico Muntoni, un ristoratore di Arbus, lamenta le promesse a sostegno delle piccole imprese per la perdita subita negli anni del Covid, un contributo economico di 500 mila euro, stanziato a luglio 2020 dalla Regione con la misura Fondo (R)esisto per le imprese in conseguenza dell’attività sospesa e per salvaguardare l’occupazione.

«Cinque anni di attesa – sbotta Muntoni – senza che mi sia stato accreditato un solo euro. I soldi tanto sbandierati come aiuti Covid, per quanto riguarda la mia attività come quella di tanti altri sfortunati, che fine hanno fatto? Non sono bastati per tutti? Erano forse virtuali? Avrebbero potuto almeno comunicalo, viva la trasparenza».

Il ristoratore non di dà pace del lavoro fatto per ottenere il fondo. «Ho presentato la domanda il 3 marzo del 202, è stata accolta, protocollata, registrata regolarmente, mai liquidata, senza un perché. Alcuni, nelle mie stesse condizioni, hanno ricevuto i soldi, altri, come me, ignorati. Una farsa. Ci vuole coraggio e dire la verità, di informazioni false, imprecise non abbiamo proprio bisogno. Ognuno si assuma la responsabilità di questi ritardi e chi può fare, faccia». (s. r.)

