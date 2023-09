«Nessun incidente, il piccolo ucciso dalla madre» 

LIVORNO. È stato un omicidio premeditato e non una caduta da uno scivolo ai giardini - come aveva raccontato la madre - la causa della morte di Marcus, 2 anni e mezzo, deceduto il 17 agosto all’ospedale. Il piccolo è morto mentre era in vacanza con lei, poche ore prima che la donna lo riconsegnasse al padre, affidatario esclusivo del bambino. Squadra mobile, procura e gip di Livorno hanno stabilito che il racconto della donna al pronto soccorso sull'incidente fu falso e credono che la madre abbia ucciso il figlio. Il gip l’ha fatta arrestare con ordinanza di custodia cautelare in carcere. La donna, 38 anni, dominicana, è stata fermata dalla polizia a Torino, dove vive, e ora è nel penitenziario di Pisa.

La notte del 17 agosto si era presentata al pronto soccorso di Livorno parlando di un malessere del figlio come conseguenza di una doppia caduta allo scivolo di un giardino pubblico di Tirrenia il pomeriggio del giorno prima. Le cronache parlarono di una sua disperata corsa in ospedale per salvare il figlioletto, ma le immagini delle telecamere esaminate in seguito raccontano un’altra storia: la ritraggono mentre entra nel condominio nel rione di borgo Cappuccini, dove alloggiavano. Il bimbo la segue a piedi, cammina. Dopo oltre 11 ore la donna esce con Marcus in braccio, probabilmente in agonia se non già morto. L’ipotesi degli investigatori è che il decesso sia da attribuire a un’azione volontaria, forse una caduta da uno dei piani alti del condominio.

