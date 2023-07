«Nessun hotel di lusso a Capo Figari» 

Erano in centocinquanta tra golfarancini, turisti, rappresentati istituzionali ed esperti di ambiente e territorio, per protestare contro la trasformazione in hotel di lusso della Stazione semaforica e della Batteria Luigi Serra, a Capo Figari, concesse per trent'anni dalla Regione alla società cagliaritana New Fari srl per la valorizzazione e la riqualificazione delle strutture ai fini ricettivi.

Organizzata dal comitato di cittadini Maremosso, la manifestazione ambientalista, che si è conclusa con un'escursione serale verso la Batteria Serra, è stata l'occasione per discutere delle ragioni che stanno alla base della salvaguardia del sito, Zona di protezione speciale che fa parte della Rete Natura 2000. Dopo gli interventi dell'esperto di sviluppo compatibile del turismo, Egidio Trainito, del presidente di Italia Nostra Sardegna, Mauro Gargiulo, del coordinatore regionale Lipu, Francesco Guillot, della presidente di Punta Giglio Libera, Elena Pintau, le posizioni del sindaco di Golfo Aranci, Mario Mulas, del capogruppo di opposizione in Consiglio comunale, Giorgio Muntoni, del consigliere regionale del MoVimento 5 Stelle, Roberto Li Gioi, e della deputata alla Camera di Alleanza verdi - Sinistra, Francesca Ghirra.

Tutti d'accordo che Capo Figari non si tocca, Mulas, annunciando un Consiglio comunale aperto, ha detto: «La New Fari non ha parlato di un hotel di lusso ma dell'intenzione di costruire qualche camera e uno spazio espositivo: il confronto è appena iniziato e niente è perduto».

