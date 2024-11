Nessun ferito nello scontro furgone-bus 

Tanto spavento ma per fortuna nessun ferito ieri pomeriggio in via Fiume nello scontro tra un bus del Ctm e un furgone.

È successo poco dopo le 15,30 all’altezza della piccola rotatoria all’incrocio con via San Benedetto. Il mezzo della linea QSA stava percorrendo il rondò per immettersi in via Fiume quando si è scontrato con il furgone che arrivava dalla direzione Poetto.Sul posto per effettuare i rilievi e stabilire l’esatta dinamica sono arrivati gli agenti della Polizia locale. Da una prima ricostruzione parrebbe che l’incidente sia stato causato da una mancata precedenza. In questo caso ad avere il diritto di passare per primo è il bus.I passeggeri del bus si sono solo spaventati per l’impatto e sono poi dovuti scendere per non attendere tutta la procedura dei rilievi dell’incidente. Il traffico, fino alla rimozione dei mezzi dalla strada, ha subito inevitabili rallentamenti.

