«Nessun favoritismo per il nostro Comune» 

Dura replica di Gianluca Pittoni, sindaco di Masainas al primo cittadino di Silanus Gian Pietro Arca, che nei giorni scorsi ha contestato la distribuzione dei fondi della Legge di stabilità 2025, sostenendo che vi sia stata una spartizione «opaca e favoritistica», facendo esplicito riferimento al Comune di Masainas, reo, a suo dire, di aver ricevuto cospicui finanziamenti in coincidenza con la presenza, nella giunta regionale, dell’assessora Ilaria Portas, già vicesindaca del paese sulcitano. «La denuncia del collega Arca dice – Pittoni – che sollevando il tema della trasparenza nella gestione dei fondi pubblici si è incagliata in un errore politico e umano di fondo: ha preso di mira un intera comunità, sollevando dubbi su presunti favoritismi, senza che vi sia alcuna prova né reale connessione diretta tra la figura istituzionale dell’assessora Portas e le assegnazioni ricevute da Masainas». Le cifre contestate sono quelle destinate all’acquisto di un mezzo attrezzato per l’Auser per un importo di 50 mila euro e un altro contributo da 70 mila per la festa della Madonna della salute.

«Va discusso – prosegue Pittoni – il metodo in cui i fondi regionali vengono assegnati. Ma spostare il centro della critica da Cagliari a un piccolo Comune di poco più di un migliaio di abitanti significa distorcere la direzione del dibattito». (f. m.)

RIPRODUZIONE RISERVATA