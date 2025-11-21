VaiOnline
Tribunale.
21 novembre 2025 alle 01:14

«Nessun favoritismo nelle assunzioni alla Asl» 

Ultime battute per il processo Ippocrate. Ieri la parola è andata ai difensori degli ex manager Asl Mariano Meloni e Maria Giovanna Porcu per cercare di smontare le accuse della Procura su un presunto sistema clientelare con concorsi pilotati in cambio di un tornaconto elettorale per il Partito dei sardi (fra il 2014 e il 2019).

L’udienza si è aperta con l’arringa dell’avvocato Enrico Meloni che ha parlato di condotta integerrima da parte di Mariano Meloni alla guida della Asl. Sul ricorso alle assunzioni tramite le agenzie interinali ha ribadito che si trattava di una necessità operativa e organizzative perché serviva personale, nessun clientelismo o favoritismo. Da qui la richiesta di assoluzione piena.

Conclusione identica per i difensori di Maria Giovanna Porcu. L’avvocato Carlo Figus ha sottolineato l’insussistenza del reato relativamente alla richiesta della commissione regionale Sanità di fornire l’elenco degli assunti. La scelta di Maria Giovanna Porcu di non comunicare i dati derivava dalla necessità di salvaguardare il diritto alla riservatezza dei lavoratori secondo un parere del Garante della privacy e di un legale. Nessuna volontà di nascondere ipotetiche irregolarità. Ancor meno fondato, secondo i legali, sarebbe sostenere che queste condotte erano state messi in atto in concorso con Gianfranco Congiu vista la sentenza della Corte d’Appello di Cagliari con il non luogo a procedere per Congiu. L’avvocato Guido Manca Bitti ha proseguito su questa linea evidenziando le grandi capacità professionali dimostrate da Maria Giovanna Porcu sia quando era alla Asl che quando era in Area. «Non è mai stata iscritta al Pds e non ha mai fatto politica» ha ripetuto. Sulla contestata nomina di Gianni Piras come responsabile delle professioni sanitarie, è stata ribadita la regolarità della procedura «le decisioni non erano di Maria Giovanna Porcu». Il processo prosegue il 22 gennaio.

