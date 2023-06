nessun errore: chi sospettava  è stato smentito   

Partita ad elevato coefficiente di difficoltà, come ogni finale. Guida riesce a gestire il primo tempo senza nessun provvedimento disciplinare. Non ci sono da rilevare episodi decisivi. Nella ripresa, col trascorrere dei minuti, sale la temperatura del match e il direttore di gara è costretto ad ammonire Maita e Luvumbo, poi Dorval, Benedetti, Deiola e Mancosu per proteste. Corretti i sei minuti di recupero, che poi prolunga a sette prima del gol del Cagliari. Nel disperato forcing finale dei pugliesi, l’arbitro fischia un fallo in attacco in piena area di rigore rossoblù, dimostrando personalità e fugando ogni dubbio su una designazione che qualcuno aveva definito inopportuna. Il motivo? Il fatto che il Bari abbia la stessa proprietà del Napoli, dalle cui vicinanze Guida proviene.

