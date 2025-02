«Nessun dubbio, il centro rinascerà grazie alla Ztl» 

Ivano Cuccu a far partire la Zona a traffico limitato ci aveva provato 15 anni fa quando anche con l’amministrazione di Angela Nonnis si occupava di traffico, trasporti, urbanistica e altro. La convinzione di allora, oggi che l’operazione è andata definitivamente a dama, si trasforma in orgogliosa soddisfazione: «Funzionerà e i fatti mi daranno ragione», giura.

Indietro non si torna, assessore?

«E quando mai, la Giunta ha approvato con l’istituzione del regolamento che disciplina l’accesso nelle Zone a traffico limitato. Dopo il visto del Ministero, l’installazione delle telecamere e la dovuta informazione ai cittadini la Ztl sarà operativa. Pochi mesi ancora, quindi».

Non tutti la vedono di buon occhio.

«Non sono talmente presuntuoso da pretendere l’unanimità e compiere l’operazione, che non è una rivoluzione copernicana giusto per capire, senza la piena adesione della nostra parte politica ma anche della maggioranza dei cittadini che tante volte con il sindaco e con altri assessori abbiamo sentito. Poi certo, non mancano i dissenzienti, per partito preso secondo me».

Perché la Ztl funzionarà?

«Premetto: non abbiamo istituito la Ztl per i gatti, animali che adoro, ma per i cittadini, per tutti i cittadini. Non riesco a capire quale sia il problema e tutto il can can che è stato imbastito. Abbiamo aderito alle proposte avanzate dalle persone che hanno voluto ragionare. Ribadisco: strade aperte e possibilità di parcheggio a tutti, residenti e no, dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20, orari di apertura dei negozi. Dalle 13 alle 16 e dalle 20 fino alle 9 dell’indomani solo residenti. Due pass ai residenti, uno a chi ha il garage e uno ai titolari di attività. Predisporremo l’App per esigenze particolari e per i B&B che operano nelle strade interessate. Tutto molto chiaro e molto semplice».

Avrà sentito e letto i social roventi.

«Non mi colpiscono e non mi interessano finché si resta nei limiti di un civile dissenso, ovviamente».

Alcuni commercianti, pochi a dire il vero, dicono: la Ztl porterà solo danni.

«Ma non spiegano il motivo, io dico che porterà solo vantaggi. Gli orari di apertura sono gli stessi dei negozi, qual è il problema».

I parcheggi.

«Altra storiella. Se arrivi in auto dopo le 13 l’ingresso è vietato ma i parcheggi a pagamento sono gratuiti fino alle 16. Stesso discorso dopo le 20. Di parcheggi liberi anche vicinissimi al ristorante, ai bar e alle attività che restano aperte anche durante la notte ne trovano abbastanza».

Con la Ztl il centro è destinato a morire, dicono i contrari.

«No, il centro storico, che obiettivamente è penalizzato, ne trarrà solo vantaggi. Anticipo che l’illuminazione migliorerà notevolmente e che, visto che mi occupo anche di urbanistica, sono e siamo impegnati e dare un volto nuovo a tutto il centro. La gente ritorna perché ci vive bene, non penso che le auto nelle stradine aiutino»

E c’è chi dice che bande di ragazzini nelle strade senza auto troveranno terreno ancora più fertile per compiere scempiaggini.

«Non è così. I controlli saranno più semplici non solo grazie alle telecamere che inquadrano entrate e uscita ma saranno più assidui da parte delle forze dell’ordine. Questo è sicuro».

Concludendo.

«Si tratta di un piano propositivo e non penalizzante come solo alcuni vogliono far passare, con messaggi che non sono aderenti alla realtà. Alla fine anche i più ostici ci ringrazieranno».

RIPRODUZIONE RISERVATA