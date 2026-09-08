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Da sabato a Sassari
09 settembre 2026 alle 00:33

“Nessun Dorma” Tornare a vivere la Belle Époque  

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La Belle Époque torna a vivere in Sardegna tra musica da camera, opera, teatro d’ombre, recital, passeggiate narrative, salotti d’epoca e rievocazioni storiche. Da sabato, e sino al 27 ottobre, è in programma la terza edizione del festival “Nessun Dorma” organizzato da Ars Aurelia ETS con la direzione artistica di Irene Dore.

Si parte sabato alle 19.30 a Villa Mosca di Alghero, dove Alessia Desogus porta in scena “La Chanteuse”, un viaggio musicale e teatrale fatto di canzoni, racconto, ironia e atmosfere rétro nell’universo dei café chantant parigini, dei music hall londinesi e del cabaret europeo. Attraverso lo spettacolo, in replica a Sassari il giorno dopo alle 20, nel Chiostro di Santa Maria di Betlem, un’incursione in quell’Europa vivacissima nella quale, tra la fine dell’Ottocento e i primi del Novecento, nacquero nuove forme di intrattenimento destinate a influenzare profondamente la cultura popolare del XX secolo.

Il festival ha in programma dieci appuntamenti in un grande scenario diffuso tra Sassari, Alghero e Sorso, dove palazzi storici, ville, chiostri, teatri e persino il Cimitero Monumentale diventano parte integrante della narrazione intorno a uno dei periodi di fermento culturale più affascinante della storia. Figuranti in costume, rievocazioni, ambientazioni e scenografie accompagneranno il pubblico all’interno di un’epoca segnata da profonde trasformazioni culturali e sociali. Le scenografie sono a cura di Fabio Loi, le tante realtà del territorio partecipano alla costruzione della dimensione immersiva.

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