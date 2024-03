«Nessun documento ufficiale sul rischio crollo del ponte» 

Il Comune di Villaputzu, nonostante tre richieste ufficiali alla Provincia del Sud Sardegna, non ha mai ricevuto la documentazione che certifica il rischio crollo del ponte di ferro. Un’anomalia, forse la più grave, che è stata messa in evidenza ieri mattina nel corso dell’ultimo Consiglio comunale.

A spiegare la situazione, dal punto di vista tecnico, è il segretario Angelo Steri: «L’ufficio – ha chiarito, esprimendosi esclusivamente da un punto di vista tecnico – ha chiesto per ben tre volte alla Provincia di trasmettere copie delle perizie e delle relazioni che comprovino quanto affermato dall’ingegnere Mossone il 30 novembre scorso e poi di fronte al Prefetto. Non abbiamo mai avuto risposta e queste carte adesso sono in mano all’avvocato del Comune».

Un’anomalia rafforzata dal tipo di ordinanza di chiusura del ponte emanata dalla Provincia: «È una ordinanza – ha aggiunto il segretario - che è ordinaria e non invece contingibile e urgente per rischio crollo». Un’ordinanza di chiusura, in pratica, solo per inizio lavori. A distanza di oltre tre mesi però sul ponte non è stato piantato neppure un chiodo. La battaglia legale, insomma, prosegue.

Questa mattina – la notizia è stata accolta positivamente - è previsto il sopralluogo del Genio militare e dei tecnici del Comune per verificare la fattibilità o meno di un ponte militare lungo il guado. (g. a.)

