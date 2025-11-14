VaiOnline
Mastros.
15 novembre 2025 alle 00:32

«Nessun divieto per cibi e bevande» 

«Nulla cambia nella gestione di Màstros in Nugoro rispetto agli anni passati». A precisarlo è l’assessore alle Politiche produttive Pino Mercuri, intervenuto per fugare dubbi e polemiche sorte negli ultimi giorni riguardo agli orari della manifestazione. L’amministrazione comunale ricorda gli orari previsti per l’edizione di quest’anno: oggi attività aperte dalle 10 alle 22 e domani dalle 10 alle 21.

Tali orari, si specifica, riguardano esclusivamente la gestione degli eventi organizzati dal Comune. Non esiste invece alcun divieto di somministrazione oltre questi limiti. Gli operatori potranno continuare a servire cibi e bevande, secondo quanto stabilito dal disciplinare sottoscritto al momento della domanda di partecipazione, fino alle ore 23 sia oggi che domani. Per le attività commerciali, invece, resta valido l’orario di chiusura delle 24, come previsto dalla normativa vigente.

«Nella gestione di una manifestazione come Màstros - sottolineano il sindaco Emiliano Fenu e l’assessore Pino Mercuri - prima ancora di parlare di regolamenti è necessario usare il buonsenso, trovando un equilibrio tra il programma degli eventi e la legittima richiesta di quiete nelle ore notturne da parte del quartiere».

