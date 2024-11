Nessun disabile maltrattato: assolti 

Non ha insultato e deriso i componenti della polisportiva Olimpia onlus di cui era presidente. Dopo una condanna a due anni inflitta in primo grado, la Corte d’appello di Cagliari ha assolto Carlo Mascia, 61 anni, per non aver commesso il fatto. Assolta anche Tania Putzu, 30 anni, dall’accusa di aver minacciato la mamma di una delle presunte vittime dicendole «ti ripeto, attenta con chi parli: tutto viene riportato».

La condanna

Gli episodi contestati dalla Procura risalivano al periodo compreso tra il maggio 2014 e il 21 dicembre 2016, quando Mascia – secondo la ricostruzione del pubblico ministero – avrebbe insultato un giovane disabile davanti a diverse persone. Un comportamento, per l’accusa, che avrebbe tenuto anche nei confronti di altri ragazzi della stessa associazione ai quali si sarebbe rivolto usando termini offensivi e che avrebbe colpito con «schiaffetti sulla testa, sul corpo o con calci sui glutei». Dopo il rinvio a giudizio di tre anni fa, deciso dalla Gup Manuela Anzani, in primo grado il presidente della onlus era stato condannato a due anni di reclusione con pena sospesa, mentre Tania Putzu aveva subìto una pena a due mesi. Difesi dall’avvocata Anna Maria Busia, entrambi hanno presentato ricorso in appello contro la sentenza del Tribunale.

La difesa

Già in sede di udienza preliminare la difesa aveva proclamato con forza l’innocenza dei suoi assistiti, ritenendo che le contestazioni fossero «calunnie molto gravi contro le quali ci difenderemo. Chi accusa falsamente Mascia ha pendenze con la onlus, deve pagarne le rette». Nel corso del dibattimento di primo grado erano stati portate a testimoniare persone che avevano avuto a che fare con l'associazione, ma erano stati sentiti nel corso delle indagini anche dei ragazzi seguiti negli anni e i loro genitori. Chi accusava Carlo Mascia si era costituito parte civile con l’avvocato Gianfranco Trullu e il processo si era chiuso con una sentenza di colpevolezza. Ora, però, la Corte d’appello ha completamente ribaltato quella decisione, mandando assolti sia il presidente della onluns che la donna con la formula più ampia: non hanno commesso il fatto. Dopo anni l’incubo è chiuso.

RIPRODUZIONE RISERVATA