Nessun dietrofront: chiuso il ponte di ferro 

L’ultima automobile sul ponte che collega Muravera a Villaputzu transita alle 11 e 20 minuti di venerdì 8 dicembre. Subito dopo gli operai delle Proservice eseguono l’ordinanza della Provincia del Sud Sardegna (il ponte sarebbe a rischio crollo) e chiudono tutto: il paese di Villaputzu rischia di restare tagliato fuori per 540 giorni, il tempo necessario per i lavori di ristrutturazione del ponte affidati ad una impresa di Agrigento. L’unica alternativa, infatti, è un giro di 18 chilometri lungo la nuova 125 (svincolo per Quirra), e cioè 40 minuti per andare e tornare (in questo caso da Muravera) anziché 5.

La protesta

Una mazzata per Villaputzu (ma anche per Muravera e San Vito) che sta suscitando rabbia e dure prese di posizione. Il sindaco di Villaputzu Sandro Porcu è pronto a dare battaglia: «Andremo per vie legali, dove ci sarà da impugnare, lo faremo; dove ci sarà da fare ricorso lo presenteremo e denunceremo i responsabili: è troppo grave quello che è successo».

Porcu si riferisce al fatto che il rischio crollo imminente sarebbe emerso adesso, all’improvviso, in occasione di un tavolo tecnico convocato dallo stesso sindaco per la ricerca di una viabilità alternativa: «Se è così ci mostrino i nuovi studi – aggiunge Porcu – Il danno che si sta arrecando non lo si sta facendo solo a Villaputzu ma a tutta la comunità del Sarrabus, imprenditori, studenti, insegnanti, malati, commercianti, famiglie, volontari, a tutta la popolazione dei tre paesi». Per lunedì alle 14.30 è stato convocato un Consiglio comunale urgente sul ponte di ferro: nella mattinata corteo dal municipio di Villaputzu al ponte per chiedere immediatamente una viabilità alternativa.

Le reazioni

Le proteste affiorano in tutti i cittadini del Sarrabus. «Non mi importa – ha detto Alessandro Carta, titolare di un bar a Villaputzu e di uno a Muravera – se in passato ci sono stati errori o se adesso la colpa è di qualcuno piuttosto che di un altro. Si trovi immediatamente una soluzione, è l’unica cosa che conta. Io d’estate percorro quella strada dieci volte al giorno: sarebbero 360 chilometri anziché 30. Impensabile».

Le istituzioni

Dalla Provincia, per ora in via ufficiosa, rispediscono la palla al mittente: sarebbe compito del Comune e dell’Anas – magari col supporto della Regione – predisporre una strada alternativa. Soluzione che si sarebbe dovuta pensare da tempo, almeno da quando furono piazzati i semafori (nel 2019). Il ponte, insomma, è da chiudere perché il rischio crollo sarebbe imminente. Versione che non convince gli amministratori di Villaputzu e i residenti.

I lavori dovrebbero iniziare lunedì, lo stesso giorno in cui è stato convocato il Consiglio. Secondo la Provincia i lavori potrebbero durare meno dei 540 giorni previsti dal contratto perché ci sono delle premialità per la chiusura anticipata del cantiere. Nel frattempo Villaputzu e il Sarrabus rischiano il tracollo. Proprio in vista delle elezioni regionali.

RIPRODUZIONE RISERVATA