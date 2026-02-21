Nessun delitto, è stata morte naturale 

Morte naturale. L’autopsia effettuata ieri dal medico legale Roberto Demontis su disposizione della Procura ha fugato ogni dubbio sulla fine di Antonietta Piras, la donna di 96 anni trovata senza vita nella sua abitazione di via Sivilleri, in pieno centro a Villasor.

L’inchiesta

Un primo rapporto è stato inoltrato al sostituto procuratore Andrea Chelo, di fatto la chiusura dell’inchiesta. Per alcuni giorni gli inquirenti hanno vagliato anche l’ipotesi che la pensionata potesse essere stata uccisa: i carabinieri del Ris hanno scandagliato a fondo la sua abitazione, che curiosamente era in disordine nel piano terra e perfettamente in ordine nella zona notte al primo piano. Segno che qualcuno aveva cercato di rubare qualcosa nell’abitazione della donna che era stata uccisa dopo aver scoperto il ladro? Anche la presenza di due cuscini ha insospettito gli inquirenti: sono stati utilizzati per soffocarla, era il dubbio. Elementi da analizzare a fondo, alla luce di un accertamento preliminare fondamentale, l’autopsia che era stata disposta giovedì e che è che stata eseguita soltanto ieri.

Nessun giallo

Il giallo non si è rivelato tale: semplicemente Antonietta Piras ha fatto i conti con l’età avanzata, i suoi piccoli acciacchi che in certi momenti, soprattutto se si vive da soli, possono diventare gravissimi in pochi minuti. Così un malore se l’è portata via.

Dall’autopsia è emerso che Antonietta Piras aveva un enfisema polmonare, un cuore affaticato e anche una occlusione intestinale. L’ipotesi più probabile, a questo punto, è che la donna si sia sentita male, abbia cercato di uscire di casa per chiedere aiuto ai vicini che avevano sempre avuto un atteggiamento amorevole con lei, ma che non ce l’abbia fatta a raggiungere la porta. Così si spiega il fatto che una delle nipoti, preoccupata perché la zia non rispondeva al telefono, dopo aver chiesto aiuto al medico di base, abbia trovato Antonietta Piras senza vita, a terra, nell’andito all’ingresso della sua abitazione.

Il cordoglio

La vicenda di Antonietta Piras ha suscitato commozione a Villasor. In tanti hanno ricordato quella donna originaria di Ussana, minuta, riservata, attiva, rimasta vedova nel 2002, che faceva tutti i giorni la spesa. Soltanto di recente aveva cominciato a farsi vedere sempre meno in giro, a farsi portare le provviste a casa. Piccoli segni dell’età che avanzava spedita verso i 97 anni. Li avrebbe compiuti a maggio: è morta da sola, per un malore, senza riuscire neppure a chiedere aiuto.

RIPRODUZIONE RISERVATA