«Nessun controllo dal 2020» Arrivano Mattarella e Macron Aggrediti più volte gli inviati Rai 

«I controlli periodici non sono stati svolti tra il 2020 e il 2025. L'amministrazione comunale ha avuto conoscenza di questo stato dei fatti consultando i documenti consegnati al pubblico ministero». Così il sindaco di Crans-Montana, Nicolas Féraud, nel corso di una conferenza stampa convocata sull'incendio di Capodanno nel locale Le Constellation, che ha provocato 40 morti e 116 feriti. Féraud ha precisato che comunque la normativa «non menziona il controllo di qualità dei materiali», come la schiuma fonoassorbente infiammabile da cui si sarebbe propagato l'incendio.

Il dolore di Italia e Francia

Quando venerdì le campane di tutte le chiese svizzere suoneranno per cinque minuti, a commemorare le 40 vittime della tragedia di Crans-Montana ci saranno anche il presidente Mattarella e il capo dell'Eliseo Macron. I due Paesi, dopo la Confederazione elvetica, hanno il bilancio peggiore in termini di morti (nove per la Francia e sei per l'Italia) e feriti (23 e 14) nel terribile rogo del Constellation. Una giornata di lutto in Svizzera che avrà quindi una dimensione internazionale, con il possibile arrivo anche di altri capi di Stato. La commemorazione per la tragedia di Crans Montana è stata spostata a mille metri di quota più in basso, nel comune di Martigny, distante poco meno di 60 chilometri. Due le motivazioni: «La neve annunciata» e la «sicurezza», fa sapere il governo del Canton Vallese.

Aggrediti gli inviati Rai

Insulti, spintoni, acqua gelida. Tre troupe della Rai, ma anche alcuni giornalisti stranieri, sono stati aggrediti a Crans-Montana, dove erano impegnati a seguire gli sviluppi della strage di Capodanno. Azioni - secondo quanto raccontato dalle stesse vittime - verosimilmente messe in atto da persone vicine ai coniugi Moretti, gestori del bar Le Constellation. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha chiesto all'ambasciata italiana in Svizzera, che si è già attivata in tal senso, di sensibilizzare le autorità sulla necessità di tutelare i cronisti. La prima aggressione è avvenuta lunedì pomeriggio davanti a uno dei tre locali gestiti dai Moretti, il ristorante “Le vieux chalet”. A subirla Domenico Marocchi, inviato di UnoMattina News, e Alessandro Politi, di Storie Italiane, insieme ai filmaker Riccardo Nava e Giovanni Curró. «Da un'auto sono uscite tre persone che hanno iniziato ad intimidirci ad insultarci - ha raccontato Marocchi a Uno Mattina. Aggredita, in un altro episodio, una troupe di Ore 14. «La giornalista Francesca Crimi - informa una nota della trasmissione di Rai 2 - era insieme a Marco Bonifacio quando una persona vicina ai proprietari di Le Constellation ha aperto una pompa contro la giornalista bagnandola completamente con acqua gelida». «Un atto vergognoso e vigliacco», ha commentato il conduttore Milo Infante. L'ambasciatore d'Italia in Svizzera, Gian Lorenzo Cornado, ha sollecitato, su richiesta di Tajani, la polizia cantonale del Vallese a «rafforzare la vigilanza a tutela dell'incolumità dei media italiani». Il contesto di questa sciagura - afferma il ministro - «deve portarci a rispettare il dolore di tutti, ma in nessun modo deve permettere atti di violenza o intimidazione contro la stampa».

