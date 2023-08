«Nessun contributo, la Regione snobba i fassonis» 

La regata dei fassonis ci sarà anche questa volta, ma solo grazie alle risorse finanziate dal Comune e dal Consorzio di Gestione del Parco Naturale del Monte Arci: in tutto 25 mila euro. Dalla Regione, per il secondo anno consecutivo, nemmeno un euro nonostante le richieste da parte degli amministratori che ora alzano la voce. «I fondi comunali sono sempre più esigui - dicono Il sindaco Andrea Casu e il suo vice Pierpaolo Erbì - Si fa sempre più concreta la possibilità che l’edizione del 2023 diventi una delle ultime edizioni della regata. Speriamo vivamente che la Regione accolga le nostre richieste di finanziamento per mantenere viva una tradizione così importante per il territorio e per l’intera Sardegna». Sarebbe un peccato, dopo lo sforzo che nei mesi scorsi ha fatto la Pro Loco che da sempre organizza l’evento: per evitare di far morire la tradizione ha convinto più giovani possibili a seguire i corsi di condizioni delle antiche imbarcazioni. Questo perché i partecipanti storici hanno ormai raggiunto una certa età. «Ci auguriamo che la regata continui ad essere organizzata negli anni futuri e diventi sempre più importante a livello regionale, nazionale e internazionale - concludono Casu e Erbì - e che possa contribuire ad essere un volano per lo sviluppo turistico e locale». La Regata si terrà il prossimo 27 agosto. (s.p.)

