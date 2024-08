«Nessun complotto, Meloni ci delegittima» 

«Vogliono delegittimarci adombrando presunti complotti». Si riaccendono nel pieno della pausa estiva le tensioni tra le toghe e il governo, ma stavolta lo scontro tra Associazione nazionale dei magistrati e la premier è frontale. È il “caso Arianna Meloni” a infiammare il confronto. L’Anm replica ai timori manifestati da Giorgia Meloni, che ha commentato preoccupata l’allarme del direttore del Giornale e l'ipotesi di un asse quotidiani-sinistra-pm contro sua sorella, che rischierebbe di finire sotto indagine per traffico di influenze in modo da indebolire la presidente del Consiglio.

«Attacco ai magistrati»

«Quello in corso è l’ennesimo attacco alla magistratura, volto a delegittimarla adombrando presunti complotti. Un esercizio pericoloso che indebolisce le istituzioni repubblicane e danneggia l’intero Paese», sostiene il sindacato alludendo all’allarme lanciato dal quotidiano di Alessandro Sallusti. L’eventualità di un’inchiesta su sua sorella, per ora senza riscontro, viene definita dalla presidente del Consiglio «molto verosimile», secondo «uno schema visto e rivisto soprattutto contro Silvio Berlusconi». I vertici dell’Anm, dopo oltre ventiquattro ore di silenzio, le definiscono «dichiarazioni senza alcun riferimento a fatti concreti. Tesi fondate sul nulla».

Il metodo Palamara

E sulla questione interviene nuovamente Matteo Renzi. Il Giornale, parlando di “metodo Palamara”, ha citato come innesco della possibile azione giudiziaria le interrogazioni elle parlamentari di Italia viva Raffaella Paita e Maria Elena Boschi su un eventuale coinvolgimento di Arianna nelle nomine in Rai e Ferrovie dello Stato. «La mia critica al governo è politica - replica Renzi - abbiamo un Paese in mano alla parentocrazia tra premier, sorelle e cognati. Questa concentrazione di parenti esiste solo in Italia e in Corea del Nord. Ma questo non c’entra nulla con l’eventuale avviso di garanzia a Arianna».

Intanto. oltre agli esponenti di Fratelli d’Italia, accanto ad Arianna Meloni si schiera la ministra per le Riforme istituzionali, Elisabetta Casellati, che le esprime solidarietà e parla di uno scenario «inimmaginabile, sconcertante e inquietante».

