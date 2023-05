Nessun colpevole per Rigopiano «La valanga era imprevedibile» 

PESCARA. La valanga non era prevedibile: è questa, in sintesi, la ragione principale dell’assoluzione di gran parte degli imputati nel processo per la tragedia di Rigopiano del gennaio 2017, quando 29 persone erano morte nell’hotel travolto dalla neve. Lo affermano le motivazioni depositate ieri dal gup di Pescara.

L’imprevedibilità fa cadere infatti l’ipotesi di disastro colposo, ed è perciò che lo scorso 23 febbraio il giudice ha assolto 25 imputati (tra cui l’ex prefetto di Pescara Francesco Provolo e l’ex presidente della Provincia Antonio Di Marco). Erano stati invece condannati, ma per omicidio colposo, il sindaco di Farindola Ilario Lacchetta e due dirigenti della Provincia, e per falso il gestore dell’albergo.

