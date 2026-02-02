Nessun colpevole per l’uccisione di Nicola Pasquarelli 

Ancora nessun responsabile per la morte di Nicola Pasquarelli, 78enne ucciso nella pineta di Piandanna nell’agosto 2023. Ieri la Corte d’assise d’appello, presieduta da Salvatore Marinaro, a latere Maura Nardi, e composta dalla giuria popolare, ha rigettato il ricorso della Procura della Repubblica contro l’assoluzione per non aver commesso il fatto ricevuta lo scorso anno in abbreviato da Antonio Luigi Fiori, 51enne sassarese e unico imputato con l’accusa di omicidio volontario. Tre anni fa il pensionato ittirese venne ammazzato a colpi di bastone e poi dato alle fiamme in una conca tra gli alberi. Aurora Addis, giovane che frequentava sia il 78enne che Fiori in un contesto di estremo degrado, puntò l’indice contro quest’ultimo accusandolo dell’omicidio. In una deposizione successiva si avvalse però della facoltà di non rispondere e, un paio di mesi dopo i fatti, perse la vita. Le indagini si concentrarono tutte sul 51enne per il quale la pm Lara Senatore sollecitò una condanna a 20 anni di reclusione in abbreviato per poi confermare l’istanza anche in secondo grado. Le motivazioni arriveranno entro 90 giorni. A difendere l’imputato il legale Marco Palmieri mentre gli avvocati di parte civile, e che rappresentano i figli e la moglie di Pasquarelli, sono rappresentati da Michele Galia, Vittorio Delogu e Gianni Emilio Censori. (e.fl.)

RIPRODUZIONE RISERVATA