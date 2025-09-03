VaiOnline
Nuoro-Macomer.
04 settembre 2025 alle 00:12

Nessun colpevole per la morte di Iba 

Senegalese travolto da un’auto pirata, la beffa delle immagini cancellate 

Un pirata in fuga. Un’auto che ha investito, ucciso e poi è sparita nella notte, senza lasciare tracce. È passato un anno da quella sera d’estate, e ancora oggi il volto di chi ha travolto Iba Pene e l’ha lasciato morire sull’asfalto della 131 Dcn è sconosciuto. Nessuna targa, nessuna confessione, nessun testimone. Solo il silenzio e una lunga fuga.

L’incidente

Era la notte del 22 luglio 2024 quando Iba Pene, 62 anni, senegalese, perse la vita lungo la 131 Dcn, all’altezza del chilometro 43, nei pressi di Orani. L’automobilista, alla guida della sua Volkswagen Touran, si trovò sulla strada un gregge di pecore, cercò di frenare. L’impatto fu inevitabile, ma avvenne a bassa velocità e non causò danni fisici al conducente. Dopo l’urto, la vettura finì contro il guard rail e si fermò a circa 250 metri dal punto dell’incidente. L’uomo, illeso, scese dall’auto e recuperò il triangolo per posizionarlo, come previsto dal codice della strada. Mentre si incamminava a ritroso sulla carreggiata per segnalare l’ostacolo, fu travolto da un veicolo che non si fermò.

Pirata in fuga
Le indagini della Procura di Nuoro hanno cercato per mesi di dare un volto all’auto pirata. Una telecamera lungo il tragitto ha ripreso un’auto transitare in un orario compatibile con l’investimento, ma le immagini non erano nitide. C’era però una seconda possibilità, concreta e potenzialmente decisiva: i sistemi di videosorveglianza della città di Nuoro, dove tutte le auto erano obbligate a transitare a causa, in quel periodo, della chiusura poco più avanti di un tratto della 131 Dcn. Quelle immagini non sono mai state acquisite in tempo utile: gli inquirenti si sono recati a recuperarle una settimana dopo i fatti. E i video in alta risoluzione erano già stati cancellati automaticamente dal sistema. Quella finestra temporale – sette giorni – è bastata per perdere una possibile chiave dell’intera inchiesta. La Procura ha chiesto e ottenuto l’archiviazione a carico del proprietario degli animali coinvolti: l’auto di Pene avrebbe potuto fermarsi per qualsiasi altro motivo, e il tragico epilogo non sarebbe cambiato: l’uomo, fermo sulla carreggiata per segnalare il pericolo, sarebbe stato investito dal pirata della strada. Ad un anno di distanza l’autore dell’investimento non è stato identificato. Nessuna confessione, e la sua fuga continua.

