Condannato per il sequestro di Gianni Murgia a Dolianova, il 75enne Giuseppe Boi parla in Appello a Roma nel processo di revisione dell’ergastolo inflitto a Beniamino Zuncheddu (per la strage di Sinnai del 1991): definisce «una fantasia» il collegamento tra rapimento ed eccidio (sostenuto dalla Procura generale) e ricorda i comportamenti del poliziotto Mario Uda, autore delle indagini. No intanto alla libertà condizionale per Zuncheddu.

