Nessun clan, tutti scagionati 

Le mani di un clan campano su Alghero? La Dda di Cagliari scrive che non ci sono riscontri dell’azione della criminalità organizzata nella città catalana, almeno per quanto riguarda la “famiglia Cinque” e il gip archivia un fascicolo aperto a carico di 17 persone. Le indagini sui Cinque, una nota famiglia di imprenditori insediati da tempo ad Alghero, dicono che non c’è traccia di riciclaggio di denaro sporco su attività commerciali e di ristorazione, non c’è traccia di traffici di droga e neanche di un fiorente mercato di pescato sotto misura. L’inchiesta è quella condotta dai magistrati Gaetano Alberto Porcu e Danilo Tronci, due pubblici ministeri di grande esperienza e non certo “morbidi” nella loro azione. Le indagini sono durate quattro anni e sono partite dalle pesantissime dichiarazioni di una persona che avrebbe parlato a lungo con gli investigatori di un clan attivo ad Alghero, legato alla criminalità organizzata campana, alla quale avrebbe garantito “supporto logistico” in mare per il recupero di carichi di cocaina. In effetti la famiglia Cinque ha dei pescherecci, ma sul loro utilizzo le indagini hanno stabilito che non vi è traccia di narcotraffico.

I soldi dei Cinque

Il gip del Tribunale di Cagliari ha scagionato 17 persone, in particolare le indagini riguardavano Alessandro Cinque, 59 anni, i giovani Luigi Stefano Cinque, Massimo Cinque e Giovanni Cinque, 57 anni. Le altre persone scagionate sono imprenditori e professionisti di Alghero che hanno avuto rapporto di lavoro con i Cinque. La Dda di Cagliari, tramite le Fiamme Gialle, ha verificato gli investimenti e le acquisizioni immobiliari e di attività commerciali dei Cinque, i magistrati scrivono che non vi è traccia di flussi di denaro di provenienza illecita e che, anzi, gli indagati conducono “attività economiche caratterizzate da alta produttività, tali da giustificare, sul piano reddituale, i reinvestimenti”. Si parla delle attività commerciali e di ristorazione rilevate dai Cinque ad Alghero e dei loro investimenti immobiliari. Per quanto riguarda i presunti “recuperi” di carichi di droga in mare, negli atti è scritto l’unico recupero fatte emergere dalle intercettazioni è quello di una imbarcazione in difficoltà. Ora la palla passa ai legali dei Cinque e delle persone scagionate.

RIPRODUZIONE RISERVATA