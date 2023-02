«Nessun bimbo è stato lasciato indietro» 

«La Direzione della Asl monitora attentamente la situazione dell'ospedale pediatrico e ben conosce lo stato attuale del nosocomio, pur consapevole di alcune criticità presenti nell'ospedale di via Jenner, alcune comuni a tutta la sanità sarda e ai presidi isolani e non solo, come la cronica carenza di personale specializzato», afferma il Direttore generale Marcello Tidore. «A prescindere da quale sia l'Azienda che gestisce il Microcitemico, l'Arnas Brotzu e la Asl collaborano da sempre per erogare servizi con la massima qualità possibile, facendo fronte alla cronica carenza di personale».

«Un mese di attesa per il referto di una tac o le procedure di sedazione programmate rimandate di una settimana, per tutti noi genitori significa lasciare indietro i nostri figli», replica Francesca Ziccheddu, presidente dell’Associazione sarda genitori Oncoematologia pediatrica.

«Nessun bambino è stato lasciato indietro, tutti i servizi sanitari sono sempre stati garantiti»: dice il direttore generale della Asl 8 Marcello Tidore.

Da una parte ci sono i familiari dei piccoli pazienti, che da mesi denunciano i disservizi nati dopo lo scorporo, dall’altra il numero uno dell'Azienda sanitaria locale. Visioni opposte su ciò che capita al Microcitemico.

L’Asl

La convenzione

Nessun accenno ai disservizi denunciati dai genitori, né alla convenzione scaduta a dicembre e non rinnovata. Che, come da accordi tra le parti (Asl e Brotzu), stabiliva che fosse quest’ultimo “mediante il proprio personale - fuori dall’orario di servizio, compatibilmente alle esigenze delle strutture dell’Arnas e con pagamenti supplementari - a gestire i servizi sanitari, amministrativi e tecnici”.

«L'accorpamento del Microcitemico non ha sollevato l’Arnas Brotzu nell’erogazione di prestazioni sanitarie ma ha - senza soluzione di continuità - garantito tutte le prestazioni dei servizi anche amministrativi e tecnici», precisa la manager Agnese Foddis. «Tutto questo in un’ottica di fattiva collaborazione con l’Asl Cagliari e per garantire ai pazienti dell’ospedale pediatrico continuità nei servizi di assistenza sanitaria e di cure, l’Arnas Brotzu sta proseguendo negli acquisti di materiali e beni di consumo indispensabili per la corretta gestione delle cure assistenziali».

Botta e risposta

«È bene oggettivizzare la realtà delle cose, ossia che tutti i servizi sanitari sono sempre stati garantiti», ribadisce Tidore. «Questa "attenzione" continua sul presidio pediatrico porta solo stress tra gli operatori sanitari che, con fatica e abnegazione, portano avanti quotidianamente l'assistenza ai bimbi e alle loro famiglie».

Immediata la replica dell’Asgop: «Ancora una volta si perde tempo con le parole e non arrivano i fatti. Stupisce la velocità con cui ci si affretta a parlare di continuità nell’assistenza, e la lentezza nel rinnovare la convenzione scaduta. Il genitore di un bimbo col cancro ha tanto a cui pensare. Non si presentano esposti in Procura per noia».

