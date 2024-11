«Nessun bimbo deve sentirsi perso» 

“C’è un filo che ci lega e arriva fino al cielo perché nessuno possa mai sentirsi solo”. Con questo pensiero, incorniciato dai fili di lana colorati, si apre un quaderno speciale che racchiude tante lettere con le quali i bambini della quinta E dell’istituto comprensivo di Iglesias (plesso Campo Romano) hanno voluto abbracciare idealmente i genitori di Mattia Marotta, l’adolescente di Carbonia che due anni fa si è tolto la vita.

Il dono

Quell’abbraccio due giorni fa lo hanno dato fisicamente al papà di Mattia, Christian Marotta, che hanno invitato a scuola per questo dono speciale per lui e per sua moglie Manuela Lardieri. Un’emozione enorme dopo che i bambini hanno lavorato per tante settimane con grande impegno perché Mattia, grazie a un percorso compiuto assieme agli insegnanti Manuela Sciarretta, Marta Pischedda, Christian Castangia, è diventato simbolicamente un loro amico. «Non mi aspettavo un dono così importante da questi meravigliosi bambini – ha detto Christian che con sua moglie è impegnato in un progetto sociale destinati ai ragazzi del Sulcis per far sì che nessuno debba mai trovarsi in un tunnel di incomprensione e solitudine inespressa come quella vissuta dal figlio – questo gesto ci mostra che stiamo andando nella direzione giusta, qualcosa sta germogliando e Mattia ne sarebbe stato felice. Noi non ci fermeremo».

Il percorso

Dalla loro parte hanno anche questi incredibili bambini a cui la scuola sta insegnando a diventare adulti attraverso un percorso che passa anche attraverso temi che fino a pochi anni fa erano considerati tabù. Come appunto quello della morte: «Un percorso andato avanti per diverse fasi, dalla visita al cimitero sino alla partecipazione al festival Tuttestorie, con la lettura del libro “Così è la morte” scritto da psicologi e psicologhe che hanno affrontato il tema partendo dalle domande dei bambini sulla morte – racconta il maestro Christian Castangia – siamo profondamente convinti che la scuola abbia un un ruolo fondamentale: lavorare sulla consapevolezza, aiutare i bimbi a costruire una mappa emotiva affrontando anche tematiche che a tanti possono risultare scomode. I casi di cronaca sono alla portata quotidiana dei bambini tramite la tv e soprattutto i social e loro assorbono quanto succede». Nascono dubbi, domande che non devono rimanere senza risposa: «Abbiamo affrontato il tema del suicidio tristemente attuale e abbiamo spiegato che l’uso dei social, se utilizzato con giudizio, può servire anche a farsi delle domande e a crescere. Così proprio tramite i social e la lettura dei giornali siamo arrivati alla storia di Mattia che, grazie anche i post dei genitori del ragazzo, carichi di amore e voglia di dare un senso a una morte tanto assurda, è entrato nel loro cuore». Da qui l’idea del quaderno da inviare a questi genitori per dire loro che non saranno mai soli e di continuare nel loro progetto: «Non spegnete la luce della cameretta di Mattia – ha scritto un bambino – lui sarà sempre con voi».

RIPRODUZIONE RISERVATA