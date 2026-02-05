«Nessun bando per la fiscalità di vantaggio» 

«Per adesso nessuna apertura per i nuovi bandi per la zona franca urbana del Sulcis Iglesiente». Doccia fredda dal Mimit, il Ministero delle imprese e del made in Italy, al il Movimento partite Iva del Sulcis che aspettava risposte sulla fiscalità di vantaggio.

La richiesta

Il coordinatore del movimento Elio Cancedda aveva chiesto la possibilità di verificare gli importi delle agevolazione concesse alle imprese e le eventuali rinunce e revoche in modo da poter quantificare quelle realmente fruite e stabilire le somme disponibili per un eventuale nuovo bando. Nei giorni scorsi una pec del direttore generale del Mimit Giuseppe Bronzino spiega che «la proposta di rifinanziare un bando Zona franca urbana (Zfu), utilizzando risorse non ancora fruite, non risulta praticabile». La motivazione, secondo la direzione generale, è che «le agevolazioni Zfu possono essere utilizzate per l’esenzione dalle imposte sui redditi, entro i limiti percentuali previsti, fino al quattordicesimo periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata concessa l’agevolazione. Dunque, poiché le agevolazioni saranno fruibili fino al 2028, non sono state ancora accertate economie residue per eventuali nuovi bandi».

La delusione

Una risposta secca che va a contrastare con quella data, qualche giorno fa, dal viceministro del Mimit Valentino Valentini alla deputata di Alleanza verdi e sinistra Francesca Ghirra che aveva presentato un’interrogazione sul tema dello sblocco delle risorse in collaborazione con il nuovo presidente della Provincia Mauro Usai. «Fin dai primi incontri con il Ministero, - dice Elio Cancedda – avevamo espresso le nostre perplessità sia sull’ammontare complessivo degli aiuti, sia sulle modalità di fruizione. Possiamo affermare che le nostre considerazioni erano fondate. La nostra attività non si ferma, interverremo sul ministero dell’Economia e delle Finanze e nei confronti della Regione affinché siano individuate le risorse per un nuovo bando. L’auspicio è che vi sia la volontà di dare risposte concrete e non di trincerarsi dietro il sistema burocratico».

La Provincia

Anche il presidente della Provincia Mauro Usai vorrebbe maggiore chiarezza: «La risposta fornita al movimento – dice – arriva dallo stesso Mimit che all’interrogazione di Ghirra, ha risposto che le uniche risorse disponibili per essere riassegnate, con l'ipotetica apertura di nuovo bando Zfu, sarebbero quelle derivanti da eventuali revoche la cui valutazione è peraltro in capo al Ministero dell'economia e delle finanze». Secondo Usai ora bisogna bisogna muoversi su due differenti binari: «Il primo è per far sì che vengano subito messi a bando i 7,3 milioni di euro revocati a 290 soggetti beneficiari. L’altro è lavorare insieme al ministero delle Finanze per far sì che venga fatta una norma in modo da liberare anche le altre somme precedentemente assegnate, ma che ad oggi sono ferme nei cassetti fiscali di aziende che non esistono più in modo da poterli rimettere in circolo».

