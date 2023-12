Nessun aumento per Imu, Tari e Irpef 

I costi delle tasse comunali dei cittadini iglesienti rimarranno pressoché invariati anche per il prossimo anno. Scongiurato così lo spauracchio rappresentato da un aumento del 15 percento dell’inflazione che lasciava supporre un aggravio sulle bollette.

La scelta

A darne notizia è il presidente della prima commissione consiliare Bilancio: «Imu, Tari, Irpef e tutte le tasse relative al canale patrimoniale unico che comprende fra le altre la Tosap, non subiranno alcun aumento. - dichiara Nicola Concas - Il rischio che potesse accadere era alto, per via di un importante aumento dell’inflazione, ma grazie ai ricavi derivanti dalla lotta all’evasione tributaria, si è riusciti a non gravare ulteriormente sulle tasche dei cittadini». Una lotta all’evasione cominciata da diversi anni e che ha prodotto dei risultati per certi versi inaspettati e che si è tradotta in un maggiore introito nella casse comunali con un aumento nel giro di poco più di 2 anni, di 2 mila contribuenti; si è così passati da 12 a 14 mila cittadini che versano regolarmente i contributi. «La formula è molto semplice. - prosegue Concas - più persone pagano, più basse saranno le tasse per tutti. Il gran lavoro effettuato sugli accertamenti e le riscossioni coattive esercitate negli ultimi tempi, hanno prodotto questo importante risultato e in un periodo di crisi come quello che stiamo vivendo, non è scontato riuscire a non procedere con un rialzo dei costi dei tributi dovuti dai contribuenti».

Un esempio pratico sui costi della Tari del Comune d’Iglesias, può essere effettuato sui costi della composizione del nucleo famigliare più numeroso in città, ovvero il mono-componente, che supponendo occupi un appartamento delle dimensioni di 100 metri quadri, come per l’anno in corso andrà a pagare una somma intorno ai 140 euro. Tassa sui rifiuti che rimarrà invariata sia per le utenze domestiche sia per le altre tipologie di utenza.

La Tosap

Anche la Tosap (tributo per l’occupazione di spazi e aree pubbliche) non subirà aumenti, rimane però l’incognita sull’agevolazione di tutti quei gestori che in regola con i versamenti della stessa e su quella dell’Imu, ne sono al momento esentati. Da quanto trapela l’amministrazione comunale lavora per riuscire a promulgare anche per il 2024 un sostegno attuato da due anni e nato dalla necessità di tendere una mano alle attività commerciali colpite dalla crisi economica derivata dal periodo della pandemia.

