«Nessun aumento per i tributi locali» 

C’è il bilancio da approvare nella seduta del Consiglio comunale di Sant’Antioco convocata per lunedì mattina alle 11.30. L’assemblea civica affronterà un ordine del giorno caratterizzato da alcune variazioni al bilancio di previsione e al piano triennale delle opere pubbliche prima di confermare le aliquote e le detrazioni Imu per il 2025.

Sul documento contabile alcune anticipazioni le fornisce il primo cittadino che segue direttamente il settore finanziario del comune lagunare. «Abbiamo approntato un bilancio sostanzialmente tecnico - ha detto il sindaco Ignazio Locci - utile a dare continuità ai programmi già avviati. Non ci saranno aumenti ai tributi locali abbiamo confermato le stesse aliquote del 2024. Aspettiamo che la regione approvi la finanziaria per potenziare i programmi del comune. Sul fronte investimenti nel rispetto del principio della programmazione porteremo avanti i progetti già programmati e finanziati». Dell’ordine dei lavori anche una interrogazione e una mozione presentate dal gruppo di opposizione. La prima relativa all’urbanizzazione di una lottizzazione di via Borgo Solci, la seconda invece riguarda la critica situazione del traffico in via Manno.

RIPRODUZIONE RISERVATA