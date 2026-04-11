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Sant’Antioco.
12 aprile 2026 alle 00:21

«Nessun aumento delle tariffe per le affissioni dei manifesti»  

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Discussione aperta sulle tariffe comunali per le affissioni dei manifesti. L’organizzatore del “Torneo di volley Giacomo Cabras”, ha sostenuto una maggiore spesa rispetto all’anno precedente ma per il Comune, le tariffe sono rimaste invariate, unico aumento, l’adeguamento Istat.

«Ho scoperto sulla mia pelle che le spese per le affissioni dei manifesti, sono aumentate del 25 per cento. Anche questo sarà colpa della guerra contro l’Iran?», ironizza Tore Cabras che da 25 anni organizza l’evento. «Dal versamento di 111 euro del giugno 2025 al versamento di 138 euro a marzo 2026 per uguali affissioni, ecco l'aumento del 25 per cento».

Dal Comune però precisano che non c’è stato nessun aumento. «La delibera di revisione delle tariffe è chiara - ha detto il sindaco Ignazio Locci - nel caso concreto, l’organizzatore, ha rispetto all'anno scorso chiesto più giorni di disponibilità degli spazi e precisamente 17 giorni nel 2026 per un poster 6 per 3 e 10 manifesti mentre l'anno scorso i giorni erano 15. Per regolamento si pagano le frazioni di 5 giorni quindi, per 17, si pagano 20 giorni. Ecco perché quest'anno ha pagato 27 euro in più. Ricordo che il comune, quando viene chiesto, patrocina l'iniziativa dando supporto logistico».

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