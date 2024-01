«Nessun atteggamento antisindacale contro la Rsu» 

«Non c’è stato nessun atteggiamento antisindacale della segretaria generale Giovanna Urrazza nei confronti di Francesco Marras, dipendente della Rsu del Comune di San Gavino nel corso della riunione di confronto dell’Unione dei Comuni “Terre del Campidano” sul nuovo contratto decentrato». Lo rimarca Riccardo Sanna, presidente dell’Unione dei Comuni che replica alle accuse lanciate dalla segreteria provinciale della Funzione Pubblica Cgil Sardegna Sud Occidentale: «Marras è intervenuto più volte durante la riunione e ha anche interrotto i discorsi dei presenti. Per questo è stato invitato sia dalle altre sigle territoriali sia dal presidente della delegazione trattante a rimodulare il proprio atteggiamento. Marras, nonostante i richiami, insisteva pretendendo di voler riaffrontare questioni che riguardavano fondamentalmente problematiche del Comune di San Gavino, che non potevano paralizzare la trattativa che riguardava gli altri Comuni».

Per Sanna non c’è stata nessuna condotta lesiva del dialogo sindacale: «La segretaria Urrazza - sostiene il sindacalista - non ha messo in atto alcun comportamento antidemocratico o antisindacale e non è stata causa delle varie interruzioni, che fanno invece capo a Marras, il quale ha assunto un atteggiamento prevaricante, aggressivo e irrispettoso nei confronti di tutti i presenti». (g. pit.)

